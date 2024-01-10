В Тюмени силовики задержали более 50 мигрантов за рейд

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Росгвардейцы и полицейские провели рейд в центральном районе Тюмени, так как именно там замечено основное сосредоточение мигрантов.
Для проверки на причастность к преступлениям в территориальный орган внутренних дел доставили 54 иностранцев.
На трех из них составлены протоколы за нарушение правил въезда на территорию РФ, на одного — за предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учет.
Помимо этого, три человека будут принудительно выдворены за пределы РФ.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени силовики ловят мигрантов на стройках и рынках, после чего предлагают отправиться на СВО. Задержанным иностранным специалистам выдают повестки в военкомат.