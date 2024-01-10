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Published Сегодня, 06:52

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Updated Сегодня, 06:54

В Тюмени задержали 54 нелегальных мигрантов

В Тюмени силовики задержали более 50 мигрантов за рейд

10 января 2024, 06:52
Фото: Midjourney

В Тюмени задержали 54 нелегальных мигрантов

Тюменские полицейские снова выявили факты нарушения миграционного законодательства. Некоторым иностранным специалистам придется вернуться на родину.

Росгвардейцы и полицейские провели рейд в центральном районе Тюмени, так как именно там замечено основное сосредоточение мигрантов.

Для проверки на причастность к преступлениям в территориальный орган внутренних дел доставили 54 иностранцев.

На трех из них составлены протоколы за нарушение правил въезда на территорию РФ, на одного — за предоставление ложных сведений при постановке на миграционный учет.

Помимо этого, три человека будут принудительно выдворены за пределы РФ.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени силовики ловят мигрантов на стройках и рынках, после чего предлагают отправиться на СВО. Задержанным иностранным специалистам выдают повестки в военкомат.

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#Общество#Тюмень#Тюменская область#Мигранты#Новости тюмени#Задержание#Росгвардия#Нелегальные мигранты#Рейды#Любовь Селезнева
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