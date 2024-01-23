«Вне закона»: кто заправлял Тюменской областью в криминальные 90-е

Posted Сегодня, 03:10
Published Сегодня, 03:10
Modified Сегодня, 03:10
Updated Сегодня, 03:10
Владимир Зятьков в 1992 году был коронован ворами Вовой Черным и Джемом в Нефтеюганске. С этого дня и начинается его карьера смотрящего за Югрой. Но после череды убийств, расправ и «несчастных случаев» Зятек, славившийся жестокостью и хитростью, остался единственным классическим авторитетом в Западной Сибири, которому удавалось избегать встреч с полицией и наказаний за свои дела.
Именно он назначил на должность «смотрящего» за Тюменью Сергея Патрушева, по прозвищу «Патрушонок». Многие тюменцы, жившие в 90-е говорят о том, что его в лицо мало кто видел, но кличку знали все и людей, связанных с Патроном, боялись.