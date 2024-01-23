«Вне закона»: кто заправлял Тюменской областью в криминальные 90-е

Владимир Зятьков в 1992 году был коронован ворами Вовой Черным и Джемом в Нефтеюганске. С этого дня и начинается его карьера смотрящего за Югрой. Но после череды убийств, расправ и «несчастных случаев» Зятек, славившийся жестокостью и хитростью, остался единственным классическим авторитетом в Западной Сибири, которому удавалось избегать встреч с полицией и наказаний за свои дела.