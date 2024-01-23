nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:10

Published Сегодня, 03:10

Modified Сегодня, 03:10

Updated Сегодня, 03:10

Тюменцам рассказали о самых известных криминальных авторитетах 90-х годов.

«Вне закона»: кто заправлял Тюменской областью в криминальные 90-е

23 января 2024, 03:10
Фото: 1MI
Тюменцам рассказали о самых известных криминальных авторитетах 90-х годов.

Тюменцам рассказали о самых известных криминальных авторитетах 90-х годов

В спецпроекте «Нашего города» мы рассказываем о том, каким был регион во времена, когда делами заправляли бандиты. Самыми известными из них были «Зятек» и «Патрушонок».

Владимир Зятьков в 1992 году был коронован ворами Вовой Черным и Джемом в Нефтеюганске. С этого дня и начинается его карьера смотрящего за Югрой. Но после череды убийств, расправ и «несчастных случаев» Зятек, славившийся жестокостью и хитростью, остался единственным классическим авторитетом в Западной Сибири, которому удавалось избегать встреч с полицией и наказаний за свои дела.

Именно он назначил на должность «смотрящего» за Тюменью Сергея Патрушева, по прозвищу «Патрушонок». Многие тюменцы, жившие в 90-е говорят о том, что его в лицо мало кто видел, но кличку знали все и людей, связанных с Патроном, боялись.

«Пацанская Россия». Тюменская «Десятка», «Бригада Фарида» и «Зятек»
Узнать подробнее

О том, как сложилась судьба этих людей, мы рассказали в нашем спецпроекте.

Читайте также:
«Бездействие, всем все равно»: московский адвокат обратился к тюменским силовикам«О пожаре никто не узнает?»: тюменцы обеспокоены безопасностью многоквартирников«Стали жестокими?»: как в Тюменской области изменилось отношение к домашним животным
#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Криминал#ОПГ#Алиса Вернер
Подпишитесь
«Новый вирус уже здесь?»: чем и почему массово болеют жители Тюменской области?
Вчера, 06:10
Тюменцы стали реже интересоваться квартирами бизнес-класса
Вчера, 04:41
Сомнительный успех: Тюменская область поднялась в рейтинге преступности
Вчера, 07:14
«Стали жестокими?»: как в Тюменской области изменилось отношение к домашним животным
Вчера, 08:24
На хлеб не намажешь: в январе в Тюмени резко подорожало сливочное масло
Вчера, 03:54
Не опять, а снова: мощная магнитная буря накроет Тюмень на несколько дней
Вчера, 06:46