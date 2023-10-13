Во все тяжкие: уровень преступности в Тюменской области неумолимо растет

Также было выявлено на 15,1% больше преступлений против половой неприкосновенности, а количество разбойных нападений увеличилось на 20%. Отмечено, что преступлений, совершенных иностранными гражданами стало больше на 8,9%, а несовершеннолетние стали преступать закон на 0,6% чаще. По сравнению с предыдущим годом, в общественных местах было совершено на 7,5% больше преступлений.