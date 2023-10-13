Во все тяжкие: уровень преступности в Тюменской области неумолимо растет

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
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Updated Сегодня, 10:00
С начала этого года в Тюменской области было совершено куда больше преступлений разного рода тяжести, по сравнению с предыдущим годом. Региональная прокуратура подготовила подробную сводку и рассказала, какого рода преступлений стало совершаться больше.
Согласно статистике, за этот год было совершено 18.7 тысячи преступлений, что на 1,3% больше, чем за предыдущий. Если делить преступления на категории, то особо тяжких и небольшой тяжести совершено на 0,7% больше, тяжких — на 3,4%, средней тяжести — на 1,1%.
Также было выявлено на 15,1% больше преступлений против половой неприкосновенности, а количество разбойных нападений увеличилось на 20%. Отмечено, что преступлений, совершенных иностранными гражданами стало больше на 8,9%, а несовершеннолетние стали преступать закон на 0,6% чаще. По сравнению с предыдущим годом, в общественных местах было совершено на 7,5% больше преступлений.
Несмотря на пугающие данные статистики, есть и положительная динамика. В регионе за этот год было совершено на 20,9% меньше убийств, стало на 18,8% эпизодов, связанных с угрозой убийством, на 1,3% уменьшилось число умышленных причинений вреда здоровью.
Краж было совершено на 0,9% меньше, экономических преступлений — на 15,9%. Ранее судимые граждане стали преступать закон на 4,9% реже. В прокуратуре отметили, что в состоянии алкогольного опьянения за этот год зарегистрировано на 11,3% меньше преступлений, а в состоянии наркотического — на 70%.