Количество преступлений, совершенных иностранцами, растет в Тюменской области

Posted Сегодня, 08:37
Published Сегодня, 08:37
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
Количество преступлений, совершенных в регионе иностранными гражданами, выросло на 18,2%. Увеличилось также число преступлений и у лиц без гражданства. Однако в целом уровень преступности в области снизился: всего за первое полугодие было совершенно чуть более 12 тысяч преступных деяний — это на 1,3% меньше, чем в прошлом году, приводит статистику региональная прокуратура.
Увеличилась и раскрываемость преступлений — на 0,9%, в сравнении с предыдущим годом. На сегодняшний день она составила 60,5%.
При этом каждое четвертое преступление в Тюменской области происходит в общественных местах, каждое седьмое — на улицах.
Ранее «Наш город» писал, что за прошлый год в регионе было зарегистрировано 6 экстремистских преступлений.