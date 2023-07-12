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Количество преступлений, совершенных иностранцами, растет в Тюменской области

12 июля 2023, 08:37
Фото: 1MI
Каждое четвёртое преступление иностранцы совершают в общественных местах.

Количество преступлений, совершенных в регионе иностранными гражданами, выросло на 18,2%. Увеличилось также число преступлений и у лиц без гражданства. Однако в целом уровень преступности в области снизился: всего за первое полугодие было совершенно чуть более 12 тысяч преступных деяний — это на 1,3% меньше, чем в прошлом году, приводит статистику региональная прокуратура.

Увеличилась и раскрываемость преступлений — на 0,9%, в сравнении с предыдущим годом. На сегодняшний день она составила 60,5%.

При этом каждое четвертое преступление в Тюменской области происходит в общественных местах, каждое седьмое — на улицах.

Ранее «Наш город» писал, что за прошлый год в регионе было зарегистрировано 6 экстремистских преступлений.

В Тюменской области выросло число экстремистских преступлений
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#Елена Чебоксарова#Преступление#Прокуратура#Прокуратура г.Тюмени#Статистика#Общество#Новости тюмени#Тюменцы
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