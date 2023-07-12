Количество преступлений, совершенных иностранцами, растет в Тюменской области

Количество преступлений, совершенных в регионе иностранными гражданами, выросло на 18,2%. Увеличилось также число преступлений и у лиц без гражданства. Однако в целом уровень преступности в области снизился: всего за первое полугодие было совершенно чуть более 12 тысяч преступных деяний — это на 1,3% меньше, чем в прошлом году, приводит статистику региональная прокуратура.