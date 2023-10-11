В Тобольске 81-летний пенсионер жестоко убил супругу

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Преступление произошло в минувший понедельник, 9 октября, в результате очередного семейного конфликта.
«Пенсионер схватил нож и нанес не менее 19 ударов по телу своей супруги. От полученных ранений женщина скончалась на месте», — сообщает региональный следком.
Следствию еще предстоит уточнить все детали происшествия, а подозреваемого отправят на судебно-медицинскую экспертизу.
Ранее в Тюмени по подозрению в убийстве собственного отца был задержан 14-летний подросток. Семиклассника задержали в тот момент, когда он пытался избавиться от трупа.