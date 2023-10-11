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В Тобольске 81-летний пенсионер жестоко убил супругу

В Тобольске 81-летний пенсионер жестоко убил супругу

11 октября 2023, 08:45
Фото: 1MI
В Тобольске от ножевых ранений скончалась 74-летеняя пенсионерка. Главным подозреваемым в убийстве стал ее 81-летний супруг.

Преступление произошло в минувший понедельник, 9 октября, в результате очередного семейного конфликта.

«Пенсионер схватил нож и нанес не менее 19 ударов по телу своей супруги. От полученных ранений женщина скончалась на месте», — сообщает региональный следком.

Следствию еще предстоит уточнить все детали происшествия, а подозреваемого отправят на судебно-медицинскую экспертизу.

Ранее в Тюмени по подозрению в убийстве собственного отца был задержан 14-летний подросток. Семиклассника задержали в тот момент, когда он пытался избавиться от трупа.

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