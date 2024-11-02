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Убийства

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Октябрь
Растет не первый год. В Тюмени стали чаще убивать и воровать
Прокуратура Тюмени поделилась статистикой по числу совершенных за последние 9 месяцев. С одной стороны, выросло число особо тяжких преступлений. С другой — снизилось число экономических.
14 октября, 10:33
Август
Будет сидеть. Верховный суд отказал убийце Насти Муравьевой в обжаловании приговора
Верховный суд РФ отказал убийце Насти Муравьевой Виталию Бережному в обжаловании приговора. Об этом пишет РБК Тюмень.
27 августа, 12:35
Хочет обжаловать приговор: убийца Насти Муравьевой Бережной обратился в Верховный суд
Виталий Бережной, осужденный к пожизненному лишению свободы за убийство Насти Муравьевой, подал заявление в Верховный суд на обжалование вынесенного ему приговора. Об этом сообщил его адвокат Александр Почуев.
26 августа, 14:20
Они могут ходить по Тюмени: сколько серийных убийц в России находятся на свободе?
22 августа, 09:46
Ее смерть шокировала Тюмень и всю страну. Три года со смерти Насти Муравьевой
19 августа, 12:54
Присядет надолго: в Тюменской области мужчина насмерть забил родственника граблями
В отношении 29-летнего мужчины из деревни Мотуши Ярковского района возбуждено уголовное дело. Его обвиняют в убийстве родственника.
19 августа, 12:39
Тюменец забил до смерти и сжег двух цыган
Тюменский областной суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в двойном убийстве своих собутыльников.
16 августа, 09:58
Удивительное зверство: пьяный тюменец до смерти забил собутыльника
Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 32-летнего жителя Тюмени. Мужчину обвиняют в нанесении смертельных травм своему знакомому.
15 августа, 07:50
Преподавателя вуза зверски убили в Тюменской области
Трагедия произошла в утром в пятницу, 2 августа, в деревне Луговослинкино Уватского района. В собственном доме был убит педагог ТПИ имени Д. И. Менделеева Сергей Слинкин.
4 августа, 05:15
Июль
Количество убийств и изнасилований сократилось в Тюменской области
За полгода в регионе было совершено более 11.6 тысячи преступлений. По сравнению с прошлым годом, их количество уменьшилось на 5,7%.
12 июля, 07:08
Из-за ссоры во время ремонта тюменец зарубил приятеля топором
Мужчины занимались ремонтом в квартире сестры убитого. Женщина обнаружила тело брата только спустя несколько дней.
8 июля, 05:43
Пьяный пенсионер зарезал свою пожилую подругу в Тобольске
Во время застолья между ними возник конфликт. В ходе разборок мужчина всадил нож женщине в шею.
5 июля, 07:35
Пьяные тюменцы избили и утопили приятеля из-за ссоры
Конфликт между мужчинами возник во время застолья. Убийцы избили своего друга, а после отнесли его к водоему.
3 июля, 03:32
Июнь
Избил до смерти и закопал в погребе: тюменец убил своего соседа из-за собаки
Убийца заявил, что планировал сдаться полицейским, но перед этим хотел посетить церковь. Однако для суда этот аргумент не оказался весомым.
17 июня, 04:54
Тюменец преследовал свою сожительницу и застрелил ее любовника прямо в постели
5 июня, 12:13
Май
Тюменский подросток со своими приятелями насмерть забил вахтовика
Трагедия произошла в Новом Уренгое 21 апреля. В тот роковой день 44-летнего вахтовика из Омской области высадили из поезда на станции в Новом Уренгое из-за того, что он был пьян.
23 мая, 06:20
Апрель
Убийцу из Кургана спустя 17 лет нашли в Тюменской области
В июне 2007 года на сельской дороге в Курганской области обнаружили тело мужчины. Тогда вычислить убийцу не удалось.
27 апреля, 08:01
Отказалась налить водки: тюменка зарезала своего сожителя за оскорбления
Тюменка прожила с мужчиной более 20 лет. По ее словам, все это время они конфликтовали.
9 апреля, 05:46
Март
Мужчина расправился со своим соседом в подъезде дома в Тюмени
Убийство произошло вчера вечером, 24 марта, в подъезде жилого дома на Беляева в Тюмени. Молодой человек скончался в машине скорой помощи, не доехав до больницы.
25 марта, 05:59
Случайно вытолкнул из лодки: пьяный тюменец утопил своего друга
Погибший был без спасательного жилета. О том, что его приятель не умеет плавать, мужчина не знал.
22 марта, 05:51

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