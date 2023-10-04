«Безопасно ли?»: в Тюменской области почти 40% преступлений остаются нераскрытыми

На работу тюменских силовиков в этом году жаловались уже ни раз. Причем некоторые истории заставляли серьезно задуматься о методах работы правоохранителей. Так, тюменка заявила в полицию о мошенничестве в особо крупном размере, у нее обманом украли фотоаппарат стоимостью более 500 тысяч рублей. На руках у тюменки были номера телефонов мошенников и ссылки на их социальные сети. Однако за 3 месяца расследования со злоумышленниками, по словам заявительницы, так и не связались. А после дело приостановили.