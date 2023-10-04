«Безопасно ли?»: в Тюменской области почти 40% преступлений остаются нераскрытыми

Posted Сегодня, 07:26
Published Сегодня, 07:26
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Updated Сегодня, 07:42
МВД РФ опубликовало статистические данные по раскрываемости преступлений в регионах России. За первое полугодие Тюменская область показала худший результат по сравнению с ХМАО и ЯНАО. Тюменские правоохранители раскрыли 60,5% преступлений, находящихся в производстве (без учета преступлений прошлый лет). В прокуратуре Тюменской области отметили, что этот показатель аналогичен прошлогоднему. Причем в ХМАО раскрываемость преступлений составляет 63,7%, в ЯНАО — 65,8%. Для сравнения с другими регионами РФ можно привести в пример Брянскую область, где раскрываемость преступлений равняется 78,8%, причем этот показатель говорит о снижении раскрываемости в этом субъекте.
Более тревожно выглядит статистика по раскрываемости тяжких и особо тяжких преступлений, где Тюменская область тоже занимает последнее место. Если суммировать все дела данной категории с учетом преступлений прошлый лет, то в Тюменской области раскрыли всего 10,2% преступлений повышенной тяжести. В ЯНАО этот показатель равняется 33,3%, в ХМАО — 19,1%.
По статистике за 2022 год тюменские правоохранители не смогли раскрыть 2 667 тяжких преступлений и 945 особо тяжких. Вдобавок, из отчета УМВД по Тюменской области следует, что в прошлом году число убийств возросло более чем на 17%, число преступлений против половой неприкосновенности — на 5,5%.
В начале года Леонид Коломиец, тогда занимавший должность начальника управления МВД России по Тюменской области, отчитываясь об итогах работы, отмечал, что в ходе осуществления оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности органов внутренних дел за 2022 год было раскрыто 13 159 преступлений — это половина от зарегистрированных. Четверть преступлений — тяжкие и особо тяжкие, в этом году таковых было 3220 в прошлом — 2572, что сигнализирует о росте.
С вопросами об уровне раскрываемости преступлений к руководителю УМВД по Тюменской области обратился Владимир Ульянов, заместитель председателя комитета по государственному строительству и местному самоуправлению, ранее работавший прокурором Сургута.
«Почти каждое второе преступление остается, к сожалению, нераскрытым. Снижение числа таких преступлений с 2021 года на 2022 всего — 0,1%. Беспокоит рост убийств и тяжких преступлений», — отмечает Ульянов.
Источник редакции в правоохранительных органах связывает низкую раскрываемость преступлений с дефицитом кадров и приоритетами, обозначенными сотрудникам в ведомстве.
«Людей не хватает сильно. Вдобавок грузят всякой мелочью, чтобы на этом статистика набивалась, а крупные преступления часто в ящик кладут. Ибо намного проще поймать одного закладчика, который сделал, например 20 кладов и возбудить 20 эпизодов, нежели поймать одного барыгу, который весь этот вес дал», — рассказал правоохранитель.
Стоит указать, что в УМВД по Тюменской области скоро появится новый руководитель, так как Леонид Коломиец официально покинул пост руководителя с 7 сентября 2023 года. Об этом рассказали в пресс-службе региональной полиции. Отметим, что до назначения в Тюмени, Коломиец возглавлял омскую полицию, но после того, как былого руководителя УМВД Тюменской области Юрия Алтынова обвинили во взяточничестве, его место занял Коломиец.
До сих пор неизвестно, по какой причине силовик был уволен. Существует версия, что на это повлияли федеральные проверки, которые в этом году прошли в Тюмени. Предполагается, что федералы могли выявить ряд нарушений, что и послужило причиной для смены главы ведомства.
«У нас еще 3-5 лет назад раскрываемость была намного выше и работа шла отлажено. Я считаю, что этом вопросе многое зависит от руководителя, который, в частности, назначает глав подразделений. И если эти должности начнут занимать достойные люди, то статистика, я уверен, тут же пойдет вверх», — считает сотрудник правоохранительных органов.
На работу тюменских силовиков в этом году жаловались уже ни раз. Причем некоторые истории заставляли серьезно задуматься о методах работы правоохранителей. Так, тюменка заявила в полицию о мошенничестве в особо крупном размере, у нее обманом украли фотоаппарат стоимостью более 500 тысяч рублей. На руках у тюменки были номера телефонов мошенников и ссылки на их социальные сети. Однако за 3 месяца расследования со злоумышленниками, по словам заявительницы, так и не связались. А после дело приостановили.
А потому тюменцы, обращающиеся в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, не могут знать, попадет ли их дело в 40% тех, что не будут раскрыты? Ведь по данным РИА Рейтинга, составленного на основе данных официальной статистики, Тюменская область занимает 55 место по раскрываемости преступлений из 85 оцениваемых по данному показателю субъектов.
Юрист Игорь Шадрин отмечает, что сейчас к нему стали чаще обращаться за помощью в составлении исков по закрытым или приостановленным делам.
«Жалуются, что правоохранители не работают. Нужно почаще в Тюменской области проводить федеральные проверки, чтобы силовики вспомнили за что они зарплату получают и начали решать проблемы», — считает юрист.
По мнению источников редакции в правоохранительных органах, исправить ситуацию может новый руководитель УМВД по Тюменской области, который всерьез займется реформами в ведомстве и выставит правильные приоритеты для работы.