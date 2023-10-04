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В Тюменской области у пенсионеров украли более 500 тысяч рублей

В Тюменской области у пенсионеров украли более 500 тысяч рублей

4 октября 2023, 05:29
Фото: 1MI
В Заводоуковске будут судить 19-летнего афериста, похитившего у пенсионеров более полумиллиона рублей. Молодому человеку предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размерах».
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Суд

По данным расследования, молодой человек вместе с подельниками действовали по схеме «ваш родственник попал в ДТП». На уловки мошенников попались четверо пенсионеров.

В настоящее время уголовное дело направлено в Заводоуковский районный суд для рассмотрения по существу. 19-летнему тюменцу грозит наказание в виде шести лет тюрьмы.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области задержали двух аферистов, которые по украденным паспортам покупали в кредит автомобили в автосалонах.

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