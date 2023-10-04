В Тюменской области у пенсионеров украли более 500 тысяч рублей

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
По данным расследования, молодой человек вместе с подельниками действовали по схеме «ваш родственник попал в ДТП». На уловки мошенников попались четверо пенсионеров.
В настоящее время уголовное дело направлено в Заводоуковский районный суд для рассмотрения по существу. 19-летнему тюменцу грозит наказание в виде шести лет тюрьмы.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области задержали двух аферистов, которые по украденным паспортам покупали в кредит автомобили в автосалонах.