В Тюменской области у пенсионеров украли более 500 тысяч рублей

В Заводоуковске будут судить 19-летнего афериста, похитившего у пенсионеров более полумиллиона рублей. Молодому человеку предъявлено обвинение по статье УК РФ «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в значительном и крупном размерах».

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