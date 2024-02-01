«Он мог это сделать!»: тюменка подозревает чиновника в убийстве своего отца

Тюменка уже рассказывала «Нашему городу» о том, что тело ее отца Тосэ Яднэ нашли в феврале 2021 года на одной из улиц села Антипаюта в ЯНАО. Девушка долгое время жила в Тюмени, но связи с малой родиной не теряла. А потому она быстро узнала о том, что после смерти отца силовики отрицали наличие криминальной составляющей в произошедшем и говорили о том, что мужчина попросту мог замерзнуть.