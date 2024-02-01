«Он мог это сделать!»: тюменка подозревает чиновника в убийстве своего отца

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:45
Updated Сегодня, 07:45
Тюменка уже рассказывала «Нашему городу» о том, что тело ее отца Тосэ Яднэ нашли в феврале 2021 года на одной из улиц села Антипаюта в ЯНАО. Девушка долгое время жила в Тюмени, но связи с малой родиной не теряла. А потому она быстро узнала о том, что после смерти отца силовики отрицали наличие криминальной составляющей в произошедшем и говорили о том, что мужчина попросту мог замерзнуть.
В ЯНАО и Тазовском районе, где находится поселок Антипаюта, не нашлось специалиста, который мог бы указать на ошибочность этой версии, а потому юриста девушка находит в Тюмени, им становится юрист Алексей Григорьев, который сразу заявлет о том, что смерть могла носить криминальный характер.
Позже экспертиза показала, что Тосэ Яднэ нашли на дороге с переломанными ребрами, после чего появилась новая версия — мужчина сам вышел на дорогу, был сбит автомобилем, после чего замерз насмерть. Как объяснял юрист Григорьев, уголовное дело по 264 статье в этом случае возбудить нельзя, ведь переломы ребер — это травма средней тяжести, а под указанную статью попадают только тяжелые случаи. А потому заводится только «административка», которая отправляется в производство.
Но дочь погибшего с этой версией не согласна, а потому она и Алексей Григорьев обращаются в редакцию «Нашего города», чтобы добиться более полного расследования дела, ибо ранее не были допрошены люди, с которыми Тосэ Яднэ проводил время перед смертью.
«После вашей публикации на месте отработали версии, которые мы выдвигали приезжали полиграфологи и другие специалисты, проверки проведены были качественно. Но наши версии не подтвердились. Мы уже было отчаялись, но тогда дочь Тосэ Яднэ вспомнила о важном обстоятельстве, которое ранее нигде не фигурировало, о чем она рассказала на допросе», — говорит Григорьев.
Дочь погибшего заявила правоохранителям, что у нее есть новая версия произошедшего, она считает, что смерть отца может быть связана с конфликтом на работе, который произошел незадолго до рокового дня. Из Тюмени девушка поехала на малую родину, чтобы работать в администрации Тазовского района, где у нее сложились непростые отношения с руководителем — Евгением К.
Она рассказала, что этот мужчина часто ее оскорбляет и даже применяет к ней физическую силу. Так в один из рабочих дней, после того, как девушка вернулась на работу из Тюмени, мужчина отобрал у нее обогреватель.
«Я пыталась забрать обогреватель обратно. В этот момент, Евгений К. вскочив со стула, начал выхватывать у меня обогреватель из рук, при этом он начал бить по моим рукам, толкать меня и размахиваться обогревателем в попытке ударить меня им. В этот момент я очень сильно испугалась я сказала что беременна, после этих слов он успокоился, хоть обогреватель и не отдал», — рассказывает тюменка.
О случившемся девушка рассказала отцу. Позже она также узнала, что после смерти Тосэ Яднэ в доме руководителя начался ремонт — перекладывали полы на кухне. Бытовала версия, что у мужчина провалился холодильник, что насторожило девушку, она подумала, что так Евгений мог прятать следы преступления.
«В период, когда производилось предварительное расследование по уголовному делу связанным со смертью у меня перестали возникать конфликты на работе. А когда уголовное дело приостановили, Евгений начал вести себя странно. Он стал толкать меня, проходя по коридору, а также он несколько раз приходил в кабинет и конфликтовал со мной. Тогда я задумалась, что тут что-то не то и он может быть причастен к смерти отца», — говорит дочь Тосэ Яднэ.
Руководителя девушка характеризует, как вспыльчивого и агрессивного человека, который также занимается боксом. Дочь погибшего предполагает, что в день смерти ее отец мог пойти на разговор с руководителем, чтобы защитить дочь, что могло закончиться смертью.
«В этом поселку все друг друга знают, ходят по одной улице. Они вполне могли встретиться или же Тосэ Яднэ мог сам к нему прийти. Важно отработать эту версию, так как она может раскрыть обстоятельства смерти и спустя уже 3 года указать на виновника», — говорит юрист Григорьев.
Девушка и юрист подали ходатайство о допросе и проверке на полиграфе тех, кто был свидетелем конфликтов на работе и может знать, состоялась ли встреча руководителя с отцом девушки. Эту просьбу местный отдел МВД удовлетворяет, но менее, чем за 10 дней в проведении указанных мероприятий отказывают.
«Мы тогда обратились в Генпрокуратуру, наше обращение спустили в прокуратуру ЯНАО и далее в Тазовский район. После проведения проверки было установлено, что приостановление мер прокурорского реагирования было неправомерным, а потому все возобновляется. Но только по бумагам. По факту мероприятия до сих пор так и не проведены», — говорит юрист Григорьев.
Он также говорит о том, что указанная выше версия является последней, а потому ее проверка поставит точку в деле о смерти Тосэ Яднэ.