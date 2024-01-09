Стали известны подробности спецоперации правоохранителей в тюменской многоэтажке.

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 10:48
Updated Сегодня, 10:48
Как рассказали «Нашему городу» правоохранители, утром поступил вызов из многоквартирного дома на улице Александра Федоровича — мужчина причинил телесные повреждения своей жене. Женщину увезли в больницу на машине скорой помощи.
«На место выехали сотрудники правоохранительных органов, но мужчина дверь им не открывал. В тот момент в квартире находились дети и убедиться в их благополучии не представлялось возможным. А потому на место дополнительно прибыли представители силовых структур. Позже мужчина сам открыл дверь. Дети не пострадали, они переданы бабушке и дедушке», — рассказал «Нашему городу» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.
Сам мужчина сейчас задержан и доставлен в отделение полиции.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители дома заметили в рядах силовиков, прибывших на этот вызов, генерала полиции. Во время проведения мероприятий во двор посторонних не пускали, жильцов заводили исключительно при сопровождении.