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Published Сегодня, 10:46

Modified Сегодня, 10:48

Updated Сегодня, 10:48

Стали известны подробности спецоперации правоохранителей в тюменской многоэтажке.

Стали известны подробности спецоперации правоохранителей в тюменской многоэтажке

9 января 2024, 10:46
Фото: 1MI
Стали известны подробности спецоперации правоохранителей в тюменской многоэтажке.

Стали известны подробности спецоперации правоохранителей в тюменской многоэтажке

В УМВД по Тюменской области рассказали о причинах визита представителей силовых структур в дом на улице Александра Федоровича. Как оказалось, в одной из квартир произошел жуткий бытовой конфликт.

Как рассказали «Нашему городу» правоохранители, утром поступил вызов из многоквартирного дома на улице Александра Федоровича — мужчина причинил телесные повреждения своей жене. Женщину увезли в больницу на машине скорой помощи.

«На место выехали сотрудники правоохранительных органов, но мужчина дверь им не открывал. В тот момент в квартире находились дети и убедиться в их благополучии не представлялось возможным. А потому на место дополнительно прибыли представители силовых структур. Позже мужчина сам открыл дверь. Дети не пострадали, они переданы бабушке и дедушке», — рассказал «Нашему городу» начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Тюменской области Антон Каморников.

Сам мужчина сейчас задержан и доставлен в отделение полиции.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что жители дома заметили в рядах силовиков, прибывших на этот вызов, генерала полиции. Во время проведения мероприятий во двор посторонних не пускали, жильцов заводили исключительно при сопровождении.

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