«Убил нового мужа и бывшую тещу»: тюменца осудили за нападение на семью экс-супруги

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Руслан Гасанов признан виновным в убийстве двух лиц и в покушении на убийство. По версии следствия, 19 февраля 2023 года, вооружившись двумя ножами, он пришел в квартиру бывшей жены, чтобы забрать детей.
«Детей Гасанову отдавать не хотели, возник конфликт. Мужчина схватился за нож и нанес многочисленные ранения бывшей жене, ее сожителю и бывшей теще», — сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.
От полученных травм сожитель и мать экс-жены Гасанова скончались на месте, бывшей супруге удалось убежать из квартиры и выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.
Ранее Гасанова осудили по части 2 статьи 119 — угроза убийством и причинением тяжкого вреда здоровью, за нападение на жену, которой удалось выжить в этой мясорубке. Однако сам мужчина не считал себя виноватым в произошедшем, многократно в ходе судебного заседания нападавший обращался бывшей супруге и говорил о том, что она должна быть на его месте.
«Ты мр**ь, это ты должна быть за решеткой. Ты ответишь за свои поступки», — кричал мужчина в зале суда.
Журналистам он пояснял, что женщина «вынудила» его пойти на убийство. Он говорил, что не особо глубоко сожалеет о содеянном.
«Она до такой степени высаживала мне нервы и говорила много плохих вещей. Я был в состоянии сильного волнения. Я очень сильно переживал, поэтому взял с собой 2 ножа. Она говорила, что меня закажет, ее сожитель говорит, что ударит меня железной палкой и убьет», — говорил Гасанов.
Также он рассказывал, что изначально не планировал никого убивать. Он шел к бывшей супруге якобы лишь для того, чтобы сообщить ей, что заберет их шестерых детей.
«Я на следующий день планировал всех забрать, я готов был сделать это, не смотря на все, что встанет на пути. Я не хотел всего этого, просто хотел воспитывать детей и жить нормально. Мне что самосуд делать надо было? Моя бывшая супруга длительное время рассказывала мне, как с сожителем издевается над детьми. Она употребляла наркотики!», — говорил Гасанов.
В ходе одного из судебных заседаний Гасанов также говорил о том, что «не знает свое состояние, если его осудят за это», подразумевая двойное убийство и покушение на бывшую жену. Многие опасались, что это высказывание могло говорить о том, что мужчина имеет проблемы с психическим здоровьем и моет быть признан невменяемым, что снимет с него необходимость отбывать срок в тюрьме.
«Если человека признают невменяемым, то вместо наказания, предусмотренного уголовным кодексом, его отправляют на принудительное лечение в психиатрическую клинику. Вместе с этим он теряет дееспособность, но гарантировано не оказывается в исправительной колонии», — объяснил адвокат Павел Руснаков.
Однако судебно-медицинская экспертиза все же признала Гасанова вменяемым, что не снимает с него ответственности за преступления.
Говоря о предстоящем наказании, срок в 10-15 лет Гасанов считал «незаконным», так как продолжал считать, что его вынудили пойти на это и схватиться за нож. Однако эти доводы суд счел неубедительными и принял решение наказать Гасанова по максимальной санкции статьи.
«Суд с учетом позиции государственного обвинителя назначил виновному наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима и принудительную меру медицинского характера в виде принудительного наблюдения и лечения у врача-психиатра в амбулаторных условиях по месту отбывания основного наказания», — сообщили «Нашему городу» в объединенной пресс-службу судов Тюменской области.
Кроме того, суд взыскал с осужденного в пользу потерпевшей и родственников погибших компенсацию морального вреда на общую сумму 2,7 млн рублей.