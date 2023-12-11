«Убил нового мужа и бывшую тещу»: тюменца осудили за нападение на семью экс-супруги

В ходе одного из судебных заседаний Гасанов также говорил о том, что «не знает свое состояние, если его осудят за это», подразумевая двойное убийство и покушение на бывшую жену. Многие опасались, что это высказывание могло говорить о том, что мужчина имеет проблемы с психическим здоровьем и моет быть признан невменяемым, что снимет с него необходимость отбывать срок в тюрьме.