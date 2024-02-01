Молодой тюменец напал с ножом на водителя автобуса

Posted Сегодня, 07:06
Published Сегодня, 07:06
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Суд установил, что 19 декабря 2023 года 19-летний молодой человек зашел в салон автобуса на остановке «ЖК Акватория». Убедившись, что других пассажиров в салоне нет, тюменец направил в сторону водителя складной нож и потребовал деньги.
Испуганный водитель отдал ему заработанные три тысячи рублей. С похищенными деньгами молодой человек скрылся, а позже он потратил награбленное на алкоголь.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд.
Ранее «Наш город» сообщал, что грабителя из Тюменской области объявили в розыск. Установлено, что мужчина сбежал в Краснодарский край.