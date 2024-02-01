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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:08

Updated Сегодня, 07:08

В Тюмени молодой человек напал с ножом на водителя автобуса

Молодой тюменец напал с ножом на водителя автобуса

1 февраля 2024, 07:06
Фото: 1MI

В Тюмени молодой человек напал с ножом на водителя автобуса

Боясь за свою жизнь, водитель отдал молодому человеку деньги. В отношении тюменца возбуждено уголовное дело.

Суд установил, что 19 декабря 2023 года 19-летний молодой человек зашел в салон автобуса на остановке «ЖК Акватория». Убедившись, что других пассажиров в салоне нет, тюменец направил в сторону водителя складной нож и потребовал деньги.

Испуганный водитель отдал ему заработанные три тысячи рублей. С похищенными деньгами молодой человек скрылся, а позже он потратил награбленное на алкоголь.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Ленинский районный суд.

Ранее «Наш город» сообщал, что грабителя из Тюменской области объявили в розыск. Установлено, что мужчина сбежал в Краснодарский край.

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