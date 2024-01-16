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Published Сегодня, 02:44

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Updated Сегодня, 02:46

В Тюмени жестоко убили мужчину

В тюменском пансионате жестоко убили человека

16 января 2024, 02:44
Фото: 1MI

В Тюмени жестоко убили мужчину

Очевидцы сообщают, что тело мужчины нашла одна из соседок. В произошедшем разбираются следователи.

О жестоком убийстве в пансионате на Олимпийской, произошедшем минувшим вечером, рассказали очевидцы в телеграм-канале «ЧС Тюмень». Тело мужчины обнаружила одна из жительниц дома.

Фото: ЧС Тюмень / телеграм
«В той квартире часто собирались люди, пили и шумели. Сегодня иду с работы и вот такая картина. Говорят, что хозяина квартиры и всех, кто там, был задержали. Скорее всего, по пьяни чего-то не поделили», — рассказала местная жительница.

В СУ СКР по Тюменской области подтвердили факт случившегося. Следователи разбираются в произошедшем.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени пьяная девушка стала жертвой таксиста-насильника. Молодой человек задержан.

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