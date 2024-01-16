В тюменском пансионате жестоко убили человека

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Published Сегодня, 02:44
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О жестоком убийстве в пансионате на Олимпийской, произошедшем минувшим вечером, рассказали очевидцы в телеграм-канале «ЧС Тюмень». Тело мужчины обнаружила одна из жительниц дома.
«В той квартире часто собирались люди, пили и шумели. Сегодня иду с работы и вот такая картина. Говорят, что хозяина квартиры и всех, кто там, был задержали. Скорее всего, по пьяни чего-то не поделили», — рассказала местная жительница.
В СУ СКР по Тюменской области подтвердили факт случившегося. Следователи разбираются в произошедшем.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени пьяная девушка стала жертвой таксиста-насильника. Молодой человек задержан.