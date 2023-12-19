Едва не убила: молодая тюменка забила свою собаку ногами. Видео

Posted Сегодня, 06:18
Published Сегодня, 06:18
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
Записями с камер видеонаблюдения поделился телеграм-канал «Новости тюменских улиц». На кадрах видно, как миниатюрная собачка забивается в угол от страха, но чувства питомца тюменку не беспокоят.
Вместо того, чтобы взять собаку на руки, девушка пинает ее, из-за чего та буквально «летает» по лестничной клетке.
Не успокоилась живодерка и в лифте, куда собака не зашла, а буквально влетела из-за очередного удара ногой. Проходят секунды, как девушка снова набрасывается на беззащитное животное, агрессивно втаптывая его в пол.
Тюменка успокаивалась на считаные секунды и снова приступала к избиению, нанося удары по туловищу и голове собаки.
Можно предположить, что тюменка не успокоилась и после выхода из лифта: при выходе из него девушка снова замахнулась на собаку ногой.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени живодеры выбросили на мусорку котенка с гниющими ранами. Животное спасла пенсионерка, ставшая очевидцем.