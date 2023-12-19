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Published Сегодня, 06:18

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Updated Сегодня, 06:20

Тюменка почти до смерти избиал собаку и попала на видео

Едва не убила: молодая тюменка забила свою собаку ногами. Видео

19 декабря 2023, 06:18
Фото: 1MI

Тюменка почти до смерти избиал собаку и попала на видео

Злодеяния агрессивной девушки попали в объектив камер видеонаблюдения, расположенных в одном из тюменских ЖК. Удары ногами собака получала и в подъезде, и в лифте.
Сюжет
Живодер

Записями с камер видеонаблюдения поделился телеграм-канал «Новости тюменских улиц». На кадрах видно, как миниатюрная собачка забивается в угол от страха, но чувства питомца тюменку не беспокоят.

Видео: Новости тюменских улиц / Телеграм

Вместо того, чтобы взять собаку на руки, девушка пинает ее, из-за чего та буквально «летает» по лестничной клетке.

Не успокоилась живодерка и в лифте, куда собака не зашла, а буквально влетела из-за очередного удара ногой. Проходят секунды, как девушка снова набрасывается на беззащитное животное, агрессивно втаптывая его в пол.

Тюменка успокаивалась на считаные секунды и снова приступала к избиению, нанося удары по туловищу и голове собаки.

Видео: Новости тюменских улиц / Телеграм

Можно предположить, что тюменка не успокоилась и после выхода из лифта: при выходе из него девушка снова замахнулась на собаку ногой.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени живодеры выбросили на мусорку котенка с гниющими ранами. Животное спасла пенсионерка, ставшая очевидцем.

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