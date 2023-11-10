«Оставили гнить заживо»: в Тюмени живодеры выбросили на мусорку раненого котенка

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
Котенок с жуткими ранами оказался в мусорке: его на глазах у пожилой женщины неизвестные живодеры выбросили из машины.
Волонтеры тюменской организации «Шанс на жизнь» предполагают, что котенка могли покусать другие животные. Он буквально гниет заживо из-за тяжелых запущенных ран.
Спасла его та самая пенсионерка, что стала свидетелем бездушного поступка. Сама женщина выходить покалеченного котенка не сможет, поэтому она передала его в руки волонтеров.
Скоро котенка заберут в клинику, поэтому активисты начали сбор средств на его лечение.
Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени задержали живодера, жестоко убившего собаку. В состоянии алкогольного опьянения мужчина перерезал псу горло, после чего избавился от трупа.