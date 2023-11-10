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Posted Сегодня, 08:06

Published Сегодня, 08:06

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

В Тюмени живодеры выбросили на мусорку котенка с жуткими ранами

«Оставили гнить заживо»: в Тюмени живодеры выбросили на мусорку раненого котенка

10 ноября 2023, 08:06
Фото: 1MI

В Тюмени живодеры выбросили на мусорку котенка с жуткими ранами

Раненое животное спасла пенсионерка. Женщина увидела, как неизвестные из машины выкинули котенка в мусорку.

Котенок с жуткими ранами оказался в мусорке: его на глазах у пожилой женщины неизвестные живодеры выбросили из машины.

Волонтеры тюменской организации «Шанс на жизнь» предполагают, что котенка могли покусать другие животные. Он буквально гниет заживо из-за тяжелых запущенных ран.

Спасла его та самая пенсионерка, что стала свидетелем бездушного поступка. Сама женщина выходить покалеченного котенка не сможет, поэтому она передала его в руки волонтеров.

Фото: ШАНС на ЖИЗНЬ г. Тюмень / ВКонтакте

Скоро котенка заберут в клинику, поэтому активисты начали сбор средств на его лечение.

Ранее «Наш Город» сообщал, что в Тюмени задержали живодера, жестоко убившего собаку. В состоянии алкогольного опьянения мужчина перерезал псу горло, после чего избавился от трупа.

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