«Спонсируем живодеров?»: почему фото с экзотическими животными необходимо запретить

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
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Updated Сегодня, 09:46
Бизнес на фото с животными — привлекательный способ заработка для многих тюменцев. Особых затрат на требует, да и график работы свободный. Тюменцы же во многом остаются в восторге от того, что смогли вживую увидеть и даже потрогать кого-то экзотического. Но мало кто осознает, что в этой ситуации стоит быть менее эгоистичным и подумать о зверьке, которого пихают всем в руки и заставляют смирно сидеть на улице в мороз и жару, будучи, зачастую, обколотым транквилизаторами — чтобы людям больше нравилось.
Любители «курортного» бизнеса на животных особенно любят праздничные дни, когда горожане стягиваются к центру города с детьми, которые в слезах выпрашивают возможность подержать необычного зверька на руках. Вот и в этом году 1 сентября по Цветному бульвару бродил мужчина с обезьянкой, ловко протягивая ее детям, чтобы развести их родителей на фото. И услуга активно пользовалась спросом.
Мало кто замечал, что обезьянка тряслась от холода — на улице моросил дождь, а температура едва достигала 13 градусов.
«Обезьяны — теплолюбивые животные, они в привычной среде обитают в тропиках, поэтому даже сибирская осень для них — это шок. И тут никакие платья, кофточки и прочие наряды, которые натягивают на них хозяева-живодеры не помогут. Вдобавок обезьяна — это очень активное животное и заставить его смирно сидеть у себя на плече весь день практически невозможно, а потому можно предположить, что в ходе идут медикаменты», — говорит зоолог Надежда Киришева.
По мнению эксперта, необходимо проводить проверку по каждому случаю эксплуатации животных для фото, ведь, как минимум, может выясниться, что у владельца питомца нет лицензии на показ животного в развлекательных целях, а, как максимум, может быть выявлен факт жестокого обращения с животными.
«В таких условиях, когда животное постоянно содержится в непригодном климате, испытывает стресс из-за того, что его постоянно кому-то суют в руки, не стоит ждать, что зверек проживет долго. У них, как и у людей, здоровье серьезно зависит от самоощущения и многих психологических факторов. А потому контроль за такой деятельностью необходимо усилить», — считает зоолог.
Так в Тюмени, после многочисленных жалоб жителей на мужчину, который таскал по городу сову на привязи и продавал фото с ней, полиция и еще ряд ведомств проводили проверку, так как эксплуатация таких животных запрещена.
«В соответствии с Постановлением правительства Российской Федерации N 795 от 22.06.2019 „Об утверждении перечня животных, запрещенных к содержанию“ птицы отряда совообразные (Strigiformes) вида филинов (Bodo) запрещены к содержанию», — сообщалось в официальном ответе Росприроднадзора «Нашему городу».
Но на фото с животными наживаются не только частники, но и крупные компании. В 2021 году магазин уходовой косметики ALOEsmart организовал достаточно неоднозначную акцию, приуроченную к Хэллоуину — фото с крокодилом.
Данным перформансом заинтересовались в Росприроднадзоре области и инициировали проверку по факту качества содержания и ухода за экзотическим животным.
Сейчас «фотоживодеров» можно привлечь по статье 14.1 КоАП РФ «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)», что приводит к штрафу в размере от 500 до 2000 рублей.
«Также могут привлечь по статье 19.1 КоАП РФ „Самоуправство“, в этом случае грозит предупреждение или штраф в размере от 100 до 300 рублей на граждан, на должностных лиц — от 300 до 500 рублей», — пояснил юрист Игорь Шадрин.
Также, при проведении проверки и выявлению факта жестокого обращения с животными, хозяину зверя грозит уголовная статья по статье 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными», которая предполагает наказание до двух лет лишения свободы.
Стоит также указать, что в 498-ФЗ установлены требования для фотографирования, а именно нельзя фотографировать на улице, только в зданиях, в специализированных помещениях.
Штрафы до 150 тысяч рублей будут налагаться также за использование животных, запрещенных к содержанию в неволе (например, за показ львят и тигрят для фотографирования в общественных местах).
А потому каждый житель города может заявить о факте жестокого обращения с животными и продажи фото с экзотическими питомцами, в противном случае бизнес на жизнях бедных существ продолжит развиваться и будет приносить живодерам крупные суммы, ведь никто не заметит, как быстро скончалась одна обезьянка, которую быстро заменят новой.
Зоозащитники требуют ужесточения закона об эксплуатации животных и регулярных поверок в местах массового скопления людей, где чаще всего работают фотоживодеры.