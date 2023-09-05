«Спонсируем живодеров?»: почему фото с экзотическими животными необходимо запретить

Бизнес на фото с животными — привлекательный способ заработка для многих тюменцев. Особых затрат на требует, да и график работы свободный. Тюменцы же во многом остаются в восторге от того, что смогли вживую увидеть и даже потрогать кого-то экзотического. Но мало кто осознает, что в этой ситуации стоит быть менее эгоистичным и подумать о зверьке, которого пихают всем в руки и заставляют смирно сидеть на улице в мороз и жару, будучи, зачастую, обколотым транквилизаторами — чтобы людям больше нравилось.