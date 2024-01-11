В Тюмени пьяная девушка стала жертвой таксиста-насильника

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
В машине девушка уснула, чем и воспользовался 22-летний таксист. Молодой человек пересел к ней на заднее сиденье и, разорвав колготки тюменки, удовлетворил свои потребности.
Девушка очнулась, оттолкнула насильника и убежала домой, где рассказала о случившемся сестре. Та незамедлительно обратилась в полицию и вскоре таксист был задержан.
В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области сообщили, что молодой человек признал свою вину только частично. Калининский районный суд Тюмени приговорил его к 3 годам и 5 месяцам колонии общего режима.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени двое мужчин убили своего друга из-за долга в 500 рублей. Оба преступника отправились в колонию строгого режима.