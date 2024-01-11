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Published Сегодня, 07:14

Modified Сегодня, 07:16

Updated Сегодня, 07:16

В Тюмени водитель частного такси изнасиловал пьяную пассажирку

В Тюмени пьяная девушка стала жертвой таксиста-насильника

11 января 2024, 07:14
Фото: 1MI

В Тюмени водитель частного такси изнасиловал пьяную пассажирку

В ночь на 9 октября 2022 года молодая девушка работала барменом, но под конец смены перебрала с алкоголем. Такси до дома ей вызвал коллега.
Сюжет
Суд

В машине девушка уснула, чем и воспользовался 22-летний таксист. Молодой человек пересел к ней на заднее сиденье и, разорвав колготки тюменки, удовлетворил свои потребности.

Девушка очнулась, оттолкнула насильника и убежала домой, где рассказала о случившемся сестре. Та незамедлительно обратилась в полицию и вскоре таксист был задержан.

В объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области сообщили, что молодой человек признал свою вину только частично. Калининский районный суд Тюмени приговорил его к 3 годам и 5 месяцам колонии общего режима.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени двое мужчин убили своего друга из-за долга в 500 рублей. Оба преступника отправились в колонию строгого режима.

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