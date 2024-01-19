В Тюменской области пенсионер едва не убил знакомую, ранив ее ножом

Posted Сегодня, 12:10
Published Сегодня, 12:10
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Инцидент произошел вечером 14 января в Ишиме. Обвиняемый — 67-летний мужчина в компании родственника и своей знакомой распивал алкогольные напитки. В какой-то момент между ним и женщиной произошла ссора.
«В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений пенсионер схватил нож и нанес им один удар в грудную клетку потерпевшей. Благодаря своевременно оказанной медпомощи потерпевшая осталась жива», — пояснили в Следкоме.
Орудие преступление изъято. Ведется следствие.
Буквально несколько дней в Тюменской области по обвинению в убийстве был задержан еще один пенсионер. Он также схватился за нож во время пьяного скандала с приятелем.