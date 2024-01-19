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Updated Сегодня, 12:13

В Тюменской области пенсионер едва не убил знакомую, ранив ее ножом

В Тюменской области пенсионер едва не убил знакомую, ранив ее ножом

19 января 2024, 12:10
Фото: 1MI
Пьяное застолье троих ишимцев закончилось ссорой и поножовщиной, из-за чего чуть не погибла 58-летняя женщина. Об этом сегодня, 19 января, рассказали в пресс-службе управления СКР по Тюменской области.

Инцидент произошел вечером 14 января в Ишиме. Обвиняемый — 67-летний мужчина в компании родственника и своей знакомой распивал алкогольные напитки. В какой-то момент между ним и женщиной произошла ссора.

«В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений пенсионер схватил нож и нанес им один удар в грудную клетку потерпевшей. Благодаря своевременно оказанной медпомощи потерпевшая осталась жива», — пояснили в Следкоме.

Орудие преступление изъято. Ведется следствие.

Буквально несколько дней в Тюменской области по обвинению в убийстве был задержан еще один пенсионер. Он также схватился за нож во время пьяного скандала с приятелем.

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#Происшествия#Ирина Швецова#Убийство#Убийства#СКР
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