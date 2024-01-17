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Updated Сегодня, 13:21

Житель Тюмени зарезал зашедшего к нему в гости соседа

Житель Тюмени зарезал зашедшего к нему в гости соседа

17 января 2024, 13:19
Фото: 1MI
В Тюмени по обвинению в убийстве задержан 47-летний местный житель. Мужчина зарезал своего соседа, который зашел ему в гости, сообщает пресс-служба регионального управления Следкома.

Преступление произошло 15 января в одном из пансионатов на Олимпийской.

«Во время распития алкоголя к фигуранту уголовного дела пришел сосед, с которым у них произошла словесная перепалка. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый взял нож и нанес им не менее пяти ударов в область груди и живота 37-летнему мужчине. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», — пояснили версию следствия в ведомстве.

На время следствия задержанного суд поместил под стражу.

Ранее прокуратура Тюменской области отчиталась о состоянии преступности в регионе за прошлый год. По статистике, в области выросло число ДТП, тяжких преступлений, а также, связанных с наркотиками и половой неприкосновенностью.

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#Происшествия#Ирина Швецова#Убийство#Убийства
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