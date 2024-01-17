Житель Тюмени зарезал зашедшего к нему в гости соседа

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Преступление произошло 15 января в одном из пансионатов на Олимпийской.
«Во время распития алкоголя к фигуранту уголовного дела пришел сосед, с которым у них произошла словесная перепалка. В результате внезапно возникших личных неприязненных отношений обвиняемый взял нож и нанес им не менее пяти ударов в область груди и живота 37-летнему мужчине. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», — пояснили версию следствия в ведомстве.
На время следствия задержанного суд поместил под стражу.
Ранее прокуратура Тюменской области отчиталась о состоянии преступности в регионе за прошлый год. По статистике, в области выросло число ДТП, тяжких преступлений, а также, связанных с наркотиками и половой неприкосновенностью.