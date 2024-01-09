Тюменка заколола сожителя ножом из-за ревности

В Тюменском районе арестовали женщину 1996 года рождения по обвинению в убийстве сожителя. Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе регионального управления Следкома.

По версии следствия, 1 января 2024 года в ночное время между обвиняемой и ее 39-летним сожителем произошел конфликт из-за ревности. «Находясь на улице в микрорайоне Молодежный в деревне Ушакова в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений к своему мужчине, злоумышленница вооружилась ножом и нанесла ему один удар в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», — сказано в сообщении ведомства. Орудие убийства изъято следствием. Расследование по уголовному делу продолжается. Читайте также: Жительница Тюменской области в пьяном угаре зарезала знакомого, пока он спал Тюменец жестоко расправился с приятелем-собутыльником, приревновав его к жене 27 ударов ножом: пенсионера из Тобольска обвиняют в убийстве жены