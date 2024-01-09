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Тюменка заколола сожителя ножом из-за ревности

Тюменка заколола сожителя ножом из-за ревности

9 января 2024, 10:38
Фото: 1MI
В Тюменском районе арестовали женщину 1996 года рождения по обвинению в убийстве сожителя. Об этом «Нашему городу» рассказали в пресс-службе регионального управления Следкома.

По версии следствия, 1 января 2024 года в ночное время между обвиняемой и ее 39-летним сожителем произошел конфликт из-за ревности.

«Находясь на улице в микрорайоне Молодежный в деревне Ушакова в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений к своему мужчине, злоумышленница вооружилась ножом и нанесла ему один удар в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», — сказано в сообщении ведомства.

Орудие убийства изъято следствием. Расследование по уголовному делу продолжается.

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