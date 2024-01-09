Тюменка заколола сожителя ножом из-за ревности

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
По версии следствия, 1 января 2024 года в ночное время между обвиняемой и ее 39-летним сожителем произошел конфликт из-за ревности.
«Находясь на улице в микрорайоне Молодежный в деревне Ушакова в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений к своему мужчине, злоумышленница вооружилась ножом и нанесла ему один удар в область грудной клетки. От полученного ранения потерпевший скончался на месте», — сказано в сообщении ведомства.
Орудие убийства изъято следствием. Расследование по уголовному делу продолжается.