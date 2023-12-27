Жительница Тюменской области в пьяном угаре зарезала знакомого, пока он спал

Posted Сегодня, 13:35
Published Сегодня, 13:35
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
По версии следствия, женщина убила мужчину — своего ровесника — из неприязненных чувств к нему, которые обострись на фоне выпитого алкоголя.
«В ночь на 26 декабря обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений к 36-летнему мужчине, вооружившись ножом, пришла к нему в частный дом. Увидев спящего, она нанесла ему один удар в область грудной клетки. От полученного ранения последний скончался на месте», — пояснили в Следкоме Тюменской области.
Тюменке уже предъявлено обвинение, на время следствия суд заключил ее под стражу.
Ранее «Наш город» писал, как житель Тобольска разбудил родную сестру ударом гантели по ее голове.