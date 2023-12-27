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Жительница Тюменской области в пьяном угаре зарезала знакомого, пока он спал

Жительница Тюменской области в пьяном угаре зарезала знакомого, пока он спал

27 декабря 2023, 13:35
Фото: 1MI
В деревне Падерина Тюменского района в собственном доме убит местный житель. Под подозрение в совершении преступления попала его 36-летняя знакомая. В отношении нее заведено уголовное дело.

По версии следствия, женщина убила мужчину — своего ровесника — из неприязненных чувств к нему, которые обострись на фоне выпитого алкоголя.

«В ночь на 26 декабря обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в результате внезапно возникших личных неприязненных отношений к 36-летнему мужчине, вооружившись ножом, пришла к нему в частный дом. Увидев спящего, она нанесла ему один удар в область грудной клетки. От полученного ранения последний скончался на месте», — пояснили в Следкоме Тюменской области.

Тюменке уже предъявлено обвинение, на время следствия суд заключил ее под стражу.

Ранее «Наш город» писал, как житель Тобольска разбудил родную сестру ударом гантели по ее голове.

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#Происшествия#Ирина Швецова#Убийство#Убийства
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