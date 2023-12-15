Тюменец жестоко расправился с приятелем-собутыльником, приревновав его к жене

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Преступление было совершено несколько дней назад — 12 декабря, в квартире убитого, который проживал на улице Островского в поселке Боровский.
«Обвиняемый вместе с супругой распивали спиртное в гостях у 40-летнего знакомого. Когда алкоголь закончился, мужчина отправился в магазин, оставив жену и приятеля вдвоем. Вернувшись с покупкой, он приревновал женщину. Возник конфликт, в результате которого гость ударил по голове хозяина квартиры купленной бутылкой спиртного не менее двух раз. Потерпевший вскоре скончался», — пояснили в ведомстве.
Мужчина на допросе дал признательные показания. На время следствия суд заключил его под стражу.
Недавно в Тюмени из-за ревности к мужу покончила жизнь суицидом многодетная женщина.