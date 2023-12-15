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Тюменец жестоко расправился с приятелем-собутыльником, приревновав его к жене

Тюменец жестоко расправился с приятелем-собутыльником, приревновав его к жене

15 декабря 2023, 09:32
Фото: 1MI
Житель Боровского обвиняется в причинении смертельных травм своему знакомому. Мужчина расправился с приятелем, приревновав к нему свою жену, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Тюменской области.

Преступление было совершено несколько дней назад — 12 декабря, в квартире убитого, который проживал на улице Островского в поселке Боровский.

«Обвиняемый вместе с супругой распивали спиртное в гостях у 40-летнего знакомого. Когда алкоголь закончился, мужчина отправился в магазин, оставив жену и приятеля вдвоем. Вернувшись с покупкой, он приревновал женщину. Возник конфликт, в результате которого гость ударил по голове хозяина квартиры купленной бутылкой спиртного не менее двух раз. Потерпевший вскоре скончался», — пояснили в ведомстве.

Мужчина на допросе дал признательные показания. На время следствия суд заключил его под стражу.

Недавно в Тюмени из-за ревности к мужу покончила жизнь суицидом многодетная женщина.

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