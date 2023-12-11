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Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

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Капитан полиции из Тюмени поссорилась с мужем и покончила с собой

Дознаватель МВД из Тюмени покончила с собой из-за ревности к безработному мужу

11 декабря 2023, 05:59
Фото: 1MI

Капитан полиции из Тюмени поссорилась с мужем и покончила с собой

Женщина выпала из окна. У нее остались трое детей.

В ночь с 9 на 10 декабря капитан полиции Екатерина Кулькова выпала из окна квартиры на восьмом этаже. Как сообщает NEFT, между 35-летней тюменкой и ее безработным мужем произошел конфликт.

Уточняется, что поводом для ссоры стала ревность. У Екатерины Кульковой остались трое детей: два мальчика и девочка. Самый старший из них учится в седьмом классе, а младшему всего три года.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени сократилось число детских суицидов. В 2023 году покончили жизнь самоубийством двое подростков.

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