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Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 06:27

Updated Сегодня, 06:27

В Тюменской области задержали мужчину, совратившего ребенка

В Тюменской области задержали подозреваемого в педофилии мужчину

31 января 2024, 06:25
Фото: Изображение Midjourney

В Тюменской области задержали мужчину, совратившего ребенка

31-летний мужчина совершил преступление в ночь с 21 на 22 января. Он знал, что девочке нет четырнадцати лет.

Возраст девочки мужчину не остановил. Он принудил ее к интиму против воли.

По решению Омутинского районного суда подозреваемый будет находиться под стражей до 21 марта.

Также в январе суд вынес приговор таксисту, его признали виновным в изнасиловании пассажирки, уснувшей во время поездки. Девушка смогла отбиться и сбежать.

Ранее «Наш город» сообщал, что жителя Тюмени отправили в колонию за избиение соседа, который пытался изнасиловать его жену. Сосед утверждал, что попытки изнасилования не было.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Сексуальное насилие#Насилие#Новости тюмени#Задержание#Педофилия#Любовь Селезнева
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