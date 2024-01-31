В Тюменской области задержали подозреваемого в педофилии мужчину

Posted Сегодня, 06:25
Published Сегодня, 06:25
Modified Сегодня, 06:27
Updated Сегодня, 06:27
Возраст девочки мужчину не остановил. Он принудил ее к интиму против воли.
По решению Омутинского районного суда подозреваемый будет находиться под стражей до 21 марта.
Также в январе суд вынес приговор таксисту, его признали виновным в изнасиловании пассажирки, уснувшей во время поездки. Девушка смогла отбиться и сбежать.
Ранее «Наш город» сообщал, что жителя Тюмени отправили в колонию за избиение соседа, который пытался изнасиловать его жену. Сосед утверждал, что попытки изнасилования не было.