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В Тюмени вынесли приговор убийце двух мужчин

Зарубил топором из ревности: в Тюмени вынесли приговор убийце двух мужчин

29 января 2024, 06:45
Фото: 1MI

В Тюмени вынесли приговор убийце двух мужчин

Жестокое убийство произошло в ночь на 4 мая 2023 года. Тюменский областной суд отправил 30-летнего мужчину в колонию строгого режима.
Сюжет
Суд

Суд установил, что в ночь трагедии подсудимый со своей сожительницей распивал алкоголь в гостях у своих соседей в доме по улице 5-й Степной переулок. Компанию им составляли двое мужчин.

Пара вернулась домой, где мужчина устроил скандал на фоне ревности. Тюменец вооружился топором и вернулся к соседям. Обоим мужчинам он нанес множественные удары лезвием и обухом топора по голове и телу. Их смерть наступила на месте происшествия.

Суд назначил тюменцу 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и год ограничения свободы.

Ранее «Наш город» сообщал, что в селе Омутинское пьяная девушка расправилась со своей матерью. Конфликт между женщинами произошел во время застолья.

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