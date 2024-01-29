Зарубил топором из ревности: в Тюмени вынесли приговор убийце двух мужчин

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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Updated Сегодня, 06:47
Суд установил, что в ночь трагедии подсудимый со своей сожительницей распивал алкоголь в гостях у своих соседей в доме по улице 5-й Степной переулок. Компанию им составляли двое мужчин.
Пара вернулась домой, где мужчина устроил скандал на фоне ревности. Тюменец вооружился топором и вернулся к соседям. Обоим мужчинам он нанес множественные удары лезвием и обухом топора по голове и телу. Их смерть наступила на месте происшествия.
Суд назначил тюменцу 15 лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима и год ограничения свободы.
Ранее «Наш город» сообщал, что в селе Омутинское пьяная девушка расправилась со своей матерью. Конфликт между женщинами произошел во время застолья.