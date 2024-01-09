Избил и пытался задушить: в Тюмени мужчина напал на 13-летнего школьника

Проведенная по делу судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Тюменцу предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РФ «Покушение на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений». В настоящее время он находится под стражей.