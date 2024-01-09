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Published Сегодня, 06:34

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Updated Сегодня, 06:36

В Тюмени мужчина напал на 13-летнего мальчика

Избил и пытался задушить: в Тюмени мужчина напал на 13-летнего школьника

9 января 2024, 06:34
Фото: 1MI

В Тюмени мужчина напал на 13-летнего мальчика

В Тюмени будут судить 42-летнего мужчину, напавшего на подростка на улице Интернациональной. Инцидент произошел в начале сентября 2023 года.
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Дети

По данным прокуратуры Тюменской области, 11 сентября 2023 года тюменец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил 13-летнего подростка и пытался его задушить. Осуществить задуманное ему помешали прохожие.

Проведенная по делу судебно-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Тюменцу предъявлено обвинение по статье Уголовного кодекса РФ «Покушение на убийство малолетнего, совершенное из хулиганских побуждений». В настоящее время он находится под стражей.

Прокуратурой в интересах ребенка заявлен гражданский иск на общую сумму 500 тысяч рублей.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в сентябре 2023 года в сквере, расположенном рядом с гимназией № 83, нетрезвый тюменец напал на школьника. В чувство неадекватного мужчину привели прохожие.

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