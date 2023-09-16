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Published Сегодня, 11:09

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Updated Сегодня, 11:14

В Тюмени пьяный мужчина избил школьника. Видео

В Тюмени пьяный мужчина избил школьника. Видео

16 сентября 2023, 11:09
Фото: 1MI
Инцидент произошел в субботу днем, 16 сентября, в сквере рядом с гимназией № 83. По словам мальчика, вместе с друзьями он сидел в парке на лавочке, когда к ним подошел пьяный мужчина с бутылками пива в руке.
Сюжет
Дети
Видео: ЧС Тюмень
«Начал сначала нам что-то выговаривать, потом хотел разбить бутылку мне о голову. Затем ударил, после чего начал душить, хотел вырвать кадык. В итоге его увела женщина — мужчина угрожал ей, что нанесет увечья», — сообщил школьник.

Видео с ЧП сняли прохожие на камеру телефона и опубликовали в социальных сетях. «Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.

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Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени женщина дала оплеуху чужому ребенку, за что была наказана. За пощечину подростку тюменку приговорили к 100 часам обязательных работ.

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