В Тюмени пьяный мужчина избил школьника. Видео

Инцидент произошел в субботу днем, 16 сентября, в сквере рядом с гимназией № 83. По словам мальчика, вместе с друзьями он сидел в парке на лавочке, когда к ним подошел пьяный мужчина с бутылками пива в руке.

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