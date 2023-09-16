В Тюмени пьяный мужчина избил школьника. Видео

Posted Сегодня, 11:09
Published Сегодня, 11:09
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
«Начал сначала нам что-то выговаривать, потом хотел разбить бутылку мне о голову. Затем ударил, после чего начал душить, хотел вырвать кадык. В итоге его увела женщина — мужчина угрожал ей, что нанесет увечья», — сообщил школьник.
Видео с ЧП сняли прохожие на камеру телефона и опубликовали в социальных сетях. «Наш Город» направил запрос в УМВД по Тюменской области, официальные комментарии ожидаются.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени женщина дала оплеуху чужому ребенку, за что была наказана. За пощечину подростку тюменку приговорили к 100 часам обязательных работ.