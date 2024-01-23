«Обвинение не было истинным?»: тюменскому педофилу могут отменить приговор

Пока Михаил Губин сидит в колонии строгого режима по обвинению в совершении сексуальных действий с несовершеннолетними, его семья и адвокат борются за невиновность мужчины. Они, как и сам Губин, уверены в том, что тюменца обвинили ложно, так как он попросту справлял малую нужду.