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Published Сегодня, 07:55

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Тюменскому заключенному могут отменить приговор по заявлению Генпрокуратуры.

«Обвинение не было истинным?»: тюменскому педофилу могут отменить приговор

23 января 2024, 07:55
Фото: 1MI
Тюменскому заключенному могут отменить приговор по заявлению Генпрокуратуры.

«Помочившемуся» педофилу в Тюмени могут отменить приговор в Генпрокуратуре

В апреле 2022 года Михаила Губина приговорили к 12 годам лишения свободы. Однако сейчас экспертизы, выявившие ранее неизвестные обстоятельства могут послужить поводом для освобождения заключенного и отмены приговора.
Сюжет
Суд

Дело требует особого внимания

Пока Михаил Губин сидит в колонии строгого режима по обвинению в совершении сексуальных действий с несовершеннолетними, его семья и адвокат борются за невиновность мужчины. Они, как и сам Губин, уверены в том, что тюменца обвинили ложно, так как он попросту справлял малую нужду.

Для доказательства этой позиции, защитой осужденного было проведено порядка 40 экспертиз, результаты некоторых из них были получены совсем недавно и представлены в Генеральную прокуратуру.

«Мы на днях показали экспертизу, заключение которой указывает на то, что Губина пытали, чтобы получить признательные показания, в Генеральной прокуратуре. Мы просили, чтобы они вышли с кассационным представлением в Верховный суд на отмену приговора, а также возбудила уголовное дело на полицейских по пыткам», — рассказал «Нашему городу» адвокат Калинов.

При том и ранее зашита указывала на ряд нарушений при осуждении Губина. Адвокат отмечал, что в подобных делах для доказательства вины человека достаточно показаний детей, которых в дальнейшем, на суде, уже не допрашивают, а потому люди часто становятся жертвами оговора или недоразумений.

«Также на проверке показаний на месте задавались наводящие вопросы. На видеозаписи было видно, что Михаил подавлен, у него имеются телесные повреждения, в частности, синяк под глазом. Множество вопросов вызывает сам протокол судебного заседания», — рассказывает Калинов.

Также адвокат отмечает, что мать девочек, написавшая заявление, перед допросом сказала следователю, что преступления не было, а мужчина просто помочился.

«Со слов родственников Михаила, женщина также признавалась, что на следствии на ее семью было оказано давление. В основу обвинения легли показания девочек и слова самого Михаила. На суде мать говорила, что произошло недоразумение», — говорит защитник.
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Что показали экспертизы?

По запросу адвоката Максима Калинова было составлено профессиональное психологическое заключение, экспертизу проводил президент Ассоциации профессионалов в детекции лжи, доктор психологии с 20-летним стажем Олег Барышев.

Он пришел к выводу, что показания матери и ее детей разнятся, что свидетельствует о недостоверности информации. Специалист также пришел к выводу, что слова ребенка носят «психологические признаки заученности, навязанности, фантазии или же предварительной проговоренности выявлены в ряде его высказываний».

«Сложилось впечатление, что ограниченность вопросов намеренная и сделана как бы „на заказ“ и также „притянута за уши“, чтобы было легче обвинить подозреваемого. По данному пункту с психологической точки зрения допрос проведен некорректно и обобщенно, упущены важные нюансы», — уверен Барышев.

В одной из экспертиз, которую представили в Генпрокуратуре, содержался анализ медицинских документов, который проводила судебный эксперт с 20-летним стажем Ирина Богомолова.

Она заключила, что проведенное исследование подтверждает доводы Губина о применении к нему насилия сотрудниками полиции. Также эксперт опровергает вероятность возникновения этих травм при падении или самоповреждении, что по указывает на высокую вероятность пыток Губина и применения к нему насилия со стороны сотрудников полиции.

Адвокат убежден, что делу требует особого внимания и дополнительной проверки причастности мужчины к преступлению, за которое его осудили.

«Некоторые экспертизы полностью опровергают заключения 2 экспертиз, ранее проведённых следствием и показания самого эксперта. Но суд не принял во внимание ряд других экспертиз, полностью подтверждающих доводы Губина. Мать девочек сама в суде говорила, что следователь следственного комитета заставил её и детей дать нужные по делу показания под угрозой проблем с органами опеки», — рассказал «Нашему городу» Максим Калинов.
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Вера в свободу

Михаил Губин верит в то, что сможет доказать свою невиновность и очистить имя от обвинения по такой непопулярной статье. Однако для этого ему необходимо вмешательство высших инстанций и должностных лиц.

«Я обвиняюсь в преступлении, которые категорически идет в разрез со всем моим существом, ценностями, убеждениями, репутацией среди множества друзей, коллег, семьи. Я намерен доказать свою невиновность. Я хочу иметь на это шанс и прошу помощи разобраться в обстоятельствах моего задержания и допроса», — просит Губин.

Сейчас делом заинтересовалась известная правозащитница Ева Меркачева — российская журналистка, писательница и правозащитница, член совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Сторона защиты и родственники Губина верят в то, что вмешательство Генпрокуратуры поможет изменить приговор и мужчину отпустят на свободу.

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