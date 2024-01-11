«Хотим справедливого правосудия»: тюменцы продолжают бороться с пытками в регионе

Posted Сегодня, 07:59
Published Сегодня, 07:59
Modified Сегодня, 08:01
Updated Сегодня, 08:01
Прошлый год отличился рядом громких заявлений обвиняемых по уголовным делам, которые заявляли о том, что их пытали, чтобы получить признательные показания. В Тюменской области о насилии со стороны правоохранителей заявляли, как минимум, 8 фигурантов уголовных дел.
Недавно на улицу с плакатом в защиту Дениза Айдына, который стал фигурантом «Тюменского дела» вышли родственники парня, который также рассказывал о жестоких пытках силовиков.
«Родственники вышли с плакатом, с обращением, с просьбой помочь Айдыну. Они хотят уберечь его от происходящего и помочь. И за ушедший год многие в Тюменской области были подвергнуты пыткам. Прошлый год мы вспоминаем с тяжестью и нужно сделать выводы. Люди хотят, чтобы в этом году ситуация изменилась, чтобы пытки прекратились, чтобы жалобы граждан рассматривались, а не игнорировались. Правосудие должно вершиться законным путем», — рассказал «Нашему городу» московский адвокат Максим Калинов, защищающий в тюменских судах двоих людей, заявивших о пытках.
О помощи родственники Айдына просят Еву Меркачеву, российскую журналистку, писательницу и правозащитницу, обладательницу ряда премий за журналистскую и правозащитную деятельность, также она является членом совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Меркачева уже занимается делом тюменца Михаила Губина, которого осудили по обвинению с признательными показаниями, от которых мужчина позже отказался, заявив о пытках.
По словам правозащитницы, есть два способа предотвратить саму возможность применения пыток в отношении граждан. Первый — переводить человека в другое учреждение по его ходатайству, в другой регион, если заключенный заявил о совершении в его отношении насилия.
«Второй — чтобы дела о пытках расследовали не на местном уровне, а центральным аппаратом СКР», — считает Меркачева.
Как считает адвокат Калинов, в Тюменской области правоохранители стараются закрыть глаза на ситуацию с пытками, что в не соответствует базовым принципам правосудия.
О том, почему в регионе так обострилась проблемы с пытками бытует много слухов. Юрист Игорь Завьялов убежден в том, что происходящее — следствие былой практики НКВД, которая якобы применялась в интересах конкретных лиц.
«Тогда, чтобы на человека повесить клеймо „изменщика“, которое использовали для того, чтобы завести дело на тех, на кого нужно было, людей также пытали. Силовиков учили бить так, чтобы не оставались следы, женщин насиловали. ЧКисты были людьми жестокими», — говорит юрист.
Правоохранитель в отставке Владимир Соловьев (имя изменено) также говорит о том, что у некоторых обвинений имеется приоритет и их нужно раскрыть быстрее прочих. А самый быстрый способ — признание, которого можно добиться насильно.
«Я оговорюсь сразу, что пытающие силовики — это исключение, а не правило. Таких мало, но мы не можем отрицать, что они существуют и должны быть сняты с должности. Не должны люди подвергаться пыткам из-за того, что кто-то хочет звездочку, повышение или выполнить план. Правосудие должно быть справедливым и правоохранители должны строго следовать этому», — говорит Соловьев.
Адвокат Павел Руснаков в этой сфере работает давно и тоже помнит жестокие нулевые, когда система пыток, в частности в Тюменской области, якобы процветала.
«Все знают где, кто и что делал. У меня было много клиентов, которых таким образом принуждали к даче признательных показаний. Мы писали жалобы, но как правило, дело не возбуждали. Но отмечу, что достаточно много жалоб рассматривалось в Европейском суде и он тогда указывал, что государство неэффективно проводит проверку по заявлениям о пытках», — вспоминает Руснаков.
Стоит указать, что после задержания и мероприятий в отделении полиции обвиняемого обычно приводят в следственный изолятор, где его осматривают — по регламенту нужно зафиксировать, чтобы на человеке не было телесных повреждений. Эти данные записываются. Однако после пыток током на человеке не остается никаких следов. А потому доказать факт пыток так проблематично.
Также бытует версия, базирующаяся на том, что пытать людей в Тюменской области начали якобы в связи с низким показателем раскрываемости преступлений. Однако фактических подтверждений этой версии нет. Хотя недавно при неоднозначных обстоятельствах с должности ушел глава УМВД по Тюменской области Леонид Коломиец, а на его место пришел полковник Александр Смирнов, на которого возлагают большие надежды, в частности и в решении проблемы с пытками.
Стоит также отметить, что в прошлом году на двух сотрудников полиции после отставки Коломиеца завели уголовное дело о пытках. Причем преступление, в котором обвиняют бывших правоохранителей, они совершили еще осенью 2021 года. В полицию обратился молодой человек с заявлением об угоне автомобиля, в итоге дело завели на него. Присяжный и Плотников, которые в то время как раз занимались расследованием серии угонов, всю ночь избивали тюменца и пытали его током. Также полицейские сломали ключицу его другу. В итоге задержанный подписал явку с повинной, в которой сознался в преступлении.
Правоохранители убеждены, что «успешная» практика выбивания показаний может привести к серьезному провалу в системе правосудия. К тому же в России лишь 0,33% приговоров оказываются оправдательными. Из-за этого люди, которым предъявляют уголовные обвинения, не особо надеются на положительный исход дела. А в совокупности с практикой применения пыток многие невиновные могут оказаться в заключении, заняв место истинного преступника, который может продолжить свою деятельность.
«Система правосудия сложна, безусловно. Но она касается прав человека напрямую, поэтому несение службы в этой системе — огромная ответственность. И контроль за сотрудниками должен быть строгим. Важно, чтобы высшие инстанции чаще поводили проверки и лишали званий и должностей тех, кто порочит звание правоохранителя», — говорит правозащитница Валерия Гулиева.
В Тюменской области еще с прошлого года ждут проверку из Генеральной прокуратуры. Жители региона верят в то, что пытки можно прекратить и добиться законного и справедливого решения в отношении фигурантов дел, заявивших о насилии со стороны силовиков.