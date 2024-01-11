«Хотим справедливого правосудия»: тюменцы продолжают бороться с пытками в регионе

Стоит также отметить, что в прошлом году на двух сотрудников полиции после отставки Коломиеца завели уголовное дело о пытках. Причем преступление, в котором обвиняют бывших правоохранителей, они совершили еще осенью 2021 года. В полицию обратился молодой человек с заявлением об угоне автомобиля, в итоге дело завели на него. Присяжный и Плотников, которые в то время как раз занимались расследованием серии угонов, всю ночь избивали тюменца и пытали его током. Также полицейские сломали ключицу его другу. В итоге задержанный подписал явку с повинной, в которой сознался в преступлении.