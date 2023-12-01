В Тюмени будут судить двух полицейских по обвинению в пытках

Напомним, преступление, в котором обвиняют бывших правоохранителей, они совершили осенью 2021 года. В полицию обратился молодой человек с заявлением об угоне автомобиля, в итоге он сам попал в разработку. Присяжный и Плотников, которые в то время как раз занимались серией угонов, всю ночь избивали тюменца и пытали его током. Также полицейские сломали ключицу его другу. В итоге задержанный подписал явку с повинной, в которой сознался, что это он угнал свой и чужие автомобили.