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В Тюмени будут судить двух полицейских по обвинению в пытках

В Тюмени будут судить двух полицейских по обвинению в пытках

1 декабря 2023, 11:49
Фото: 1MI
Два сотрудника полиции, обвиняемые в пытках, ожидают суда в Тюмени. Уголовные дела в отношении экс-силовиков рассмотрит Ленинский районный суд.

Как пишет 72.RU, дело зарегистрировано 23 ноября 2023 года. Дата начала судебного разбирательства пока не назначена.

«Уголовные дела на силовиков по фамилии Присяжный и Плотников поступили в Ленинский районный суд. Они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия с использованием специальных средств», — поясняет издание.

Уголовное дело в отношении двух сотрудников с отдела полиции на Тульской, 3 возбудили в мае этого года. На время следствия суд не стал их арестовывать, отметив их положительные характеристики с места работы.

Напомним, преступление, в котором обвиняют бывших правоохранителей, они совершили осенью 2021 года. В полицию обратился молодой человек с заявлением об угоне автомобиля, в итоге он сам попал в разработку. Присяжный и Плотников, которые в то время как раз занимались серией угонов, всю ночь избивали тюменца и пытали его током. Также полицейские сломали ключицу его другу. В итоге задержанный подписал явку с повинной, в которой сознался, что это он угнал свой и чужие автомобили.

Уже осенью этого года, инициативная группа из родственников тюменских заключенных пожаловалась Генпрокурору на пытки в полицейском отделе на Тульской.3. Подписи под заявлением поставили тринадцать человек.

Буквально несколько дней назад на насильное выбивание показаний пожаловался еще один тюменец. По его словам, его заставляли часами стоять в позе «ласточка» и давили на него психологически.

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#Общество#Ирина Швецова#Пытки
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