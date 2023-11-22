«Заставляли дать иные показания»: еще один тюменец пожаловался на пытки силовиков

Posted Сегодня, 09:18
Published Сегодня, 09:18
Modified Сегодня, 09:20
Updated Сегодня, 09:20
В сентябре мужчина стал подозреваемым по уголовному делу, но, когда его пригласили для дачи показаний, он, по словам адвоката, столкнулся с пытками.
«Мужчина рассказал, что его заставляли стоять часами в „ласточке“, оказывали на него психологическое и психическое воздействие, а также просили дать конкретные показания. Все это я указал в деле и потребовал провести проверку. Факт получения травм могут подтвердить родственники обвиняемого, которые зафиксировали раны и синяки на теле мужчины, после его возвращения из отделения», — рассказал «Нашему городу» адвокат подозреваемого Павел Руснаков.
Примечательно, что на данный момент тюменец еще не признан обвиняемым по делу. Однако проблема пыток в регионе набирает обороты, о происходящем уже заявили в федеральные ведомства и в области ожидается проверка по факту массовых жалоб на применение насилия со стороны представителей силовых ведомств.
Ранее «Наш город» рассказывал о том, в генеральной прокуратуре состоялся прием, куда пришли родственники обвиняемых и осужденных тюменцев, заявивших о пытках. Из-за множественных обращений о противоправных действиях одних и тех же сотрудников полиции в Тюмень может нагрянуть проверка.