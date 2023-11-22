«Заставляли дать иные показания»: еще один тюменец пожаловался на пытки силовиков

Примечательно, что на данный момент тюменец еще не признан обвиняемым по делу. Однако проблема пыток в регионе набирает обороты, о происходящем уже заявили в федеральные ведомства и в области ожидается проверка по факту массовых жалоб на применение насилия со стороны представителей силовых ведомств.