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Published Сегодня, 09:18

Modified Сегодня, 09:20

Updated Сегодня, 09:20

Подозреваемый по уголовному делу тюменец заявил о пытках силовиками

«Заставляли дать иные показания»: еще один тюменец пожаловался на пытки силовиков

22 ноября 2023, 09:18
Фото: 1MI
Подозреваемый по уголовному делу тюменец заявил о пытках силовиками

Подозреваемый по уголовному делу тюменец заявил о пытках силовиками

Ситуация с жалобами на пытки в Тюменской области вызывает беспокойство. На днях еще один мужчина завил о том, что его пытали силовики, заставляя подписать «нужные» показания.
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В сентябре мужчина стал подозреваемым по уголовному делу, но, когда его пригласили для дачи показаний, он, по словам адвоката, столкнулся с пытками.

«Мужчина рассказал, что его заставляли стоять часами в „ласточке“, оказывали на него психологическое и психическое воздействие, а также просили дать конкретные показания. Все это я указал в деле и потребовал провести проверку. Факт получения травм могут подтвердить родственники обвиняемого, которые зафиксировали раны и синяки на теле мужчины, после его возвращения из отделения», — рассказал «Нашему городу» адвокат подозреваемого Павел Руснаков.

Примечательно, что на данный момент тюменец еще не признан обвиняемым по делу. Однако проблема пыток в регионе набирает обороты, о происходящем уже заявили в федеральные ведомства и в области ожидается проверка по факту массовых жалоб на применение насилия со стороны представителей силовых ведомств.

«Регион пыток»: московский адвокат вступился за заявившего о пытках тюменца
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Ранее «Наш город» рассказывал о том, в генеральной прокуратуре состоялся прием, куда пришли родственники обвиняемых и осужденных тюменцев, заявивших о пытках. Из-за множественных обращений о противоправных действиях одних и тех же сотрудников полиции в Тюмень может нагрянуть проверка.

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