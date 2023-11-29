Заявивший о пытках тюменец обратился к уполномоченному по правам человека в РФ

Ранее «Наш город» сообщал о том, что жена тюменца Михаила Губина, который отбывает срок по обвинению в домогательствах к детям, борется за свободу супруга. Она убеждена, что Михаил лишь справил малую нужду на улице, а потому он не должен находиться в тюрьме. Свои доводы она подкрепляет рядом экспертиз.