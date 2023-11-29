Заявивший о пытках тюменец обратился к уполномоченному по правам человека в РФ

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Дениза Айдына, как и других фигурантов «Тюменского дела» обвиняют в организации и участии в террористическом сообществе. Однако сам Дениз уверен в своей невиновности, как и его товарищи. Они многократно говорили о том, что из них пытками выбили признательные показания.
«Просим Вас направить запросы в правоохранительные и надзорные органы с целью инициировать направление в Тюменскую область независимой межведомственной комиссии для проверки информации о систематических фактах применения пыток, физического и психологического воздействия сотрудниками правоохранительных органов в отношении задержанных лиц. Мы (я и другие потерпевшие) подаем обращения с подробным описанием обстоятельств, приводим доводы о распространенности такой „практики““, — пишет Айдын и его защитник в обращении в уполномоченному, которое имеется в распоряжении редакции.
Ранее Тюменский областной суд отказал в изменении решения районного суда, который не стал возбуждать дело по факту заявления о пытках. Адвокат Максим Калинов, защищающий Айдына, намерен обращаться выше и добиваться возбуждения дела.
«Из адвокатского опроса Дениза следует, что его раздели догола посадили на корточки, поставили на голову ботинок, предупредив, что если ботинок упадёт, то его изнасилуют ножкой от табуретки», — рассказал «Нашему городу» собственный источник, знакомый с ситуацией.
Адвокат Дениза убежден в невиновности парня и считает, что невиновный парень не должен сидеть в СИЗО.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что жена тюменца Михаила Губина, который отбывает срок по обвинению в домогательствах к детям, борется за свободу супруга. Она убеждена, что Михаил лишь справил малую нужду на улице, а потому он не должен находиться в тюрьме. Свои доводы она подкрепляет рядом экспертиз.