«Ток по коже»: в Тюмени ждут проверку из Генпрокуратуры из-за массовых жалоб на пытки

Однако в Генпрокуратуру тюменцы обращались и ранее, было направлено обращение о местных адвокатов, которые также просили прокуроров приехать в Тюмени и провести проверку. Ибо за последние несколько лет уже очень часто обвиняемые по резонансным делами сначала признавали свою вину, а позже отказывались от показаний и заявляли о пытках. Чаще всего тюменцы говорят о том, что их избивали тяжелыми предметами, били током и унижали, в обвинениях звучат одни и те же фамилии местных правоохранителей.