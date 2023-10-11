«Ток по коже»: в Тюмени ждут проверку из Генпрокуратуры из-за массовых жалоб на пытки

Posted Сегодня, 09:15
Published Сегодня, 09:15
Modified Сегодня, 10:23
Updated Сегодня, 10:23
Известный московский адвокат Максим Калинов вместе с тюменцами, родственники которых заявили о пытках местными силовиками, съездил на прием в Генеральную прокуратуру, чтобы вновь поднять вопрос превышения должностных полномочий сотрудниками правоохранительных органов.
«Пришёл поддержать приехавших и был на приёме. Произошедшая с людьми ситуация сложная, в принципе решаемая. Результат есть, насколько я понял, учитывая массовость одновременно приехавших и то, что люди приезжают уже не первый раз, буквально взывая помочь им от происходящего произвола, помощь в Генеральной прокуратуре будет оказана. Были и представители широко известного дела Михаила Губина из Тюмени, который также утверждает, что его пытали», — рассказал «Нашему городу» Максим Калинов.
Адвокат также отметил, что проблема с пытками в Тюмени стоит уже особенно остро и требует срочного вмешательства надзорного органа. Инициативная группа тюменцев вместе с Калиновым сообщили в Генпрокуратуру и о массовых отказах в возбуждении уголовных дел по факту пыток.
«По итогу встречи, насколько мы поняли, планируется в Тюмень выездная проверка из Генеральной прокуратуры из-за многочисленных обращений о противоправных действиях одних и тех же сотрудников полиции. Люди молодцы, настояли, объективно все изложили и вместе добиваются справедливости», — сказал Калинов.
Однако в Генпрокуратуру тюменцы обращались и ранее, было направлено обращение о местных адвокатов, которые также просили прокуроров приехать в Тюмени и провести проверку. Ибо за последние несколько лет уже очень часто обвиняемые по резонансным делами сначала признавали свою вину, а позже отказывались от показаний и заявляли о пытках. Чаще всего тюменцы говорят о том, что их избивали тяжелыми предметами, били током и унижали, в обвинениях звучат одни и те же фамилии местных правоохранителей.
Так фигурант «Тюменского дела» Юрий Незнамов тоже сначала дал признательные показания по обвинению в терроризме, как и другие молодые люди, которым вменяют это преступление, однако позже, на каждом заседании по продлению меры пресечения, он заявлял, что отказывается от показаний, так как они были даны под пытками.
«Меня всю ночь пытали, били током, а утром я должен был подписать бумагу. Показаний признательных я сам не давал, меня попросили подписать заранее написанный текст», — рассказал «Нашему городу» Юрий.
О пытках заявляли и остальные фигуранты дела. Однако лишь заявлению Юрия пока был дан ход, остальным фигурантам в возбуждении дела было отказано.
О пытках заявлял и ранее упомянутый Калиновым Михаил Губин, которого обвинили в демонстрации гениталий детям. Сначала мужчина признался в совершении этого деяния, но позже отказался от показаний. Он рассказал, что в отделении полиции его, якобы, били, унижали, а также угрожали изнасилованием и применением электрического тока.
Стоит сказать, что эксперт Ирина Богомолова, которая исследовала телесные повреждения, полученные Губиным во время следствия, заявила, что имевшаяся в деле судебно-медицинская экспертиза повреждений Губина не соответствует действительности, как и допрос судмедэксперта.
Однако жалобы на применение насилия со стороны сотрудников правоохранительных органов поступают не только из областного центра. О пытках сообщал и Хасан Нагипов, житель деревни Ачиры Тобольского района Тюменской области. Он сообщал, что в Уватском отделении полиции, в кабинете с надписью «уголовный розыск», его начали бить по ногам, спине и животу.
Один из них очень сильно локтем ударил меня в живот и сказал, мол, или ты подписываешь что у тебя был нож или мы тебя застрелим из пистолета за попытку бегства. Т, — рассказал «Нашему городу» Нагипов.
Но в этом случае после публикаций СМИ в областной прокуратуре организовали проверку по заявлению о превышении полицейскими полномочий. Однако до сих пор неизвестно, было ли заведено уголовное дело после этой проверки.
Также напоминаем, если вы столкнулись с пытками от представителей силовых структур, то вам необходимо:
Незамедлительно после получения побоев нужно обратиться в отдел собственной безопасности УМВД и попасть в оперотдел. Сотрудники сразу выезжают в отдел полиции и ищут предмет, которым заявителя избили.
Если его находят, то изымают и проводят экспертизу. В таком случае возбуждение дела о превышении должностных полномочий гарантировано. Судебная практика показывает, что сотрудников уличенных в пытках в обязательном порядке привлекают к ответственности.
В России лишь 0,33% приговоров оказываются оправдательными. Из-за этого люди, которым предъявляют уголовные обвинения, не особо надеются на положительный исход дела. Однако доказать вину — это дело далеко непростое, особенно, если у подсудимого есть опытный адвокат, который умело отвечает на возражения государственного обвинителя. А потому признание вины существенно сокращает производство по делу и помогает сложить еще одно дело в копилку правоохранителей.
«Это палочная система. Если нужно раскрытое дело по искомой статье, то оно будет. Но так марать руки — это опасно. И могу точно сказать, что большинство силовиков к таким мерам не прибегает. Есть лишь отдельные инциденты», — рассказал «Нашему городу» источник в правоохранительных органах.
Вдобавок, после получения признательных показаний, обвиняемому часто предлагают заключить досудебного соглашение, после которого человеку обещают более мягкое наказание. Так предполагается, что один из фигурантов «Тюменского дела» все же пошел на сделку со следствием, хотя раньше, как и другие обвиняемые, заявлял о пытках и боролся за свою невиновность.
А потому проверка из Генпрокуратуры может заняться разбором самых громких дел в Тюменской области, которых за последнее время накопилось достаточно. Причем особых усилий не потребуется, ведь в документах с жалобами фигурируют одни и те же фамилии.