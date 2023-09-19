«12 лет за малую нужду»: член совета при Президенте РФ заинтересовалась делом тюменца

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
Михаила Губина приговорили к 12 годам лишения свободы. Сам осужденный рассказывал, что он остановился неподалеку от дома, за забором которого играли дети и справил малую нужду, не выходя из автомобиля. Однако, по версии следствия, мужчина намеренно показывал несовершеннолетним свои половые органы.
Одним из главных доказательство по делу Губина было признание вины. Однако позже мужчина заявил, что эти показания из него выбили под пытками. В пользу этой версии играли повреждения, обнаруженные на теле мужчины. Но следователи свою вину не признали и сообщили, что Губин многократно падал и бился головой о стену, чтобы получить травмы.
Позже эксперт Ирина Богомолова исследовала телесные повреждения, полученные Губиным во время следствия. Медицинская экспертиза указала, что имевшаяся в деле судебно-медицинская экспертиза повреждений Губина не соответствует действительности как и допрос судмедэксперта.
Еще ряд экспертиз ставили под сомнения выводы, утвержденные по делу Губина, поэтому адвокат мужчины Максим Калинов обратился в суд кассационной инстанции, желая доказать невиновность своего подзащитного.
«Я буду добиваться возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников полиции за то, что они пытали Губина, что подтвердила последняя экспертиза. Та, что изначально была в деле не соответствует действительности, что также подтвердил эксперт. Это сделали сотрудники следственного комитета намеренно, чтобы направить дело в суд», — считает адвокат.
На днях кассационный суд рассмотрел апелляцию адвоката и его подзащитного. К этому дню все готовились основательно — стороной защиты было предоставлено около 15 экспертиз, которые, по словам Калинова, подтверждали доводы Губина о том, что его пытали.
«Кроме того, экспертиза полностью опровергла заключения 2 экспертиз, ранее проведённых следствием и показания самого эксперта. Но суд не принял во внимание ряд других экспертиз, полностью подтверждающих доводы Губина. Мать девочек (которым Губин, якобы, показывал половые органы — прим. ред.) сама в суде говорила, что следователь следственного комитета заставил её и детей дать нужные по делу показания под угрозой проблем с органами опеки», — рассказал «Нашему городу» Максим Калинов.
Все это суд кассационной инстанции не принял во внимание, как и ряд других процессуальных нарушений и доводов — в изменении приговора было отказано. Сейчас Михаил Губин, его супруга Татьяна Губина, их дети, родственники, сторона защиты и множество простых людей, поддерживающих семью Губиных, очень расстроены, ибо они полагают, что суд, вероятно, попросту не захотел разбираться в этом деле.
«Кроме того, есть все основания сейчас возбудить уголовное дело в отношении сотрудников полиции, пытавших Губина и выбиваших их него показания и в отношении сотрудницы следственного комитета, заставившая мать детей изменить показания под угрозой. Об этом, я и семья Губиных постоянно пишем обращения в 40 инстанции», — сообщает адвокат.
Однако пока добиться результата не удается.
Работа тюменских инстанций не устраивает адвоката, он говорит, что в ответ на жалобы и письма приходят лишь «отписки».
«Лично я думаю, что высокопоставленные сотрудники полиции и следственного комитета и прокуратуры Тюмени не делают возбуждать уголовное дело по пыткам Губина сотрудниками полиции и в отношении следователя, так как бояться резонанса, потерять свои должности и иных последствий. На все это больно смотреть», — говорит Калинов.
Однако сторона защиты сдаваться не планирует. Адвокат убежден, что причина отказа кассационного суда в том, что доводы стороны защиты были попросту проигнорированы. Другой законной причины Калинов не видит.
«Мы и дальше продолжим борьбу за Михаила Губина, будем готовить кассационную жалобу в верховный суд РФ, требовать возбудить уголовное дело. Кроме того, в настоящее время ситуацией с Михаилом Губиным заинтересовалась известная правозащитница Ева Меркачева и мы очень надеемся также на её помощь», — поделился с «Нашим городом» адвокат.
Отметим, что Ева Маркачева — российская журналистка, писательница и правозащитница, обладательница ряда премий за журналистскую и правозащитную деятельность, член совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. Сейчас она намерена разобраться в деле, изобилующем несостыковками.