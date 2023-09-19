«12 лет за малую нужду»: член совета при Президенте РФ заинтересовалась делом тюменца

Одним из главных доказательство по делу Губина было признание вины. Однако позже мужчина заявил, что эти показания из него выбили под пытками. В пользу этой версии играли повреждения, обнаруженные на теле мужчины. Но следователи свою вину не признали и сообщили, что Губин многократно падал и бился головой о стену, чтобы получить травмы.