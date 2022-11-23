Известный московский адвокат Максим Калинов взялся за дело тюменца Губина

Семья Михаила Губина будет оспаривать приговор с московским адвокатом Калиновым

Семья Михаила Губина, осужденного за сексуальные действия с несовершеннолетними, теперь работает с известным московским адвокатом. Об этом сообщила жена тюменца, осужденного на 12 лет строгого режима. Они направили в суд кассационную и надзорную жалобы, а также написали обращения в 40 инстанций.