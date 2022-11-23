Известный московский адвокат Максим Калинов взялся за дело тюменца Губина

В середине ноября родственники получили определение по апелляции. По словам Татьяны Губиной, в нем «ничего нового, просто переливание из пустого в порожнее». Она утверждает, что комиссия проигнорировала их доводы, оставив все без изменений.
«Наш город» поговорил с Максимом Калиновым и узнал его мнение насчет дела Михаила.
По словам Калинова, о данном деле он узнал посредством публикаций СМИ. Поскольку он специализируется на подобных уголовных делах, его заинтересовало дело тюменца.
«Зачастую для доказательства вины человека достаточно показаний детей, которых в дальнейшем, на суде, уже не допрашивают. Также люди часто становятся жертвами оговора или недоразумений», — говорит он.
Максим отмечает, что увидел в уголовном деле Михаила множество нарушений. Например, каждый вопрос, заданный на допросе, должен быть включен в протокол судебного заседания. В деле Губина этого не наблюдается.
«Также на проверке показаний на месте задавались наводящие вопросы. На видеозаписи было видно, что Михаил подавлен, у него имеются телесные повреждения, в частности, синяк под глазом. Множество вопросов вызывает сам протокол судебного заседания, которые пока озвучить не могу», — рассказывает Калинов.
Также адвокат отмечает, что мать девочек, написавшая заявление, перед допросом сказала следователю, что преступления не было, а мужчина просто помочился.
«Со слов родственников Михаила, женщина также признавалась, что на следствии на ее семью было оказано давление. В основу обвинения легли показания девочек и слова самого Михаила. На суде мать говорила, что произошло недоразумение», — поясняет специалист.
Также в материалах дела имеется видеозапись с того дня, на которой видно, что машина Губина останавливается.
«Я не увидел, что Михаил, находясь в автомобиле, совершал какие-либо противоправные действия. К тому же, психолого-психиатрическая экспертиза установила, что он не болен педофилией. Это положительный человек, у него три ребенка, женат, не употребляет спиртные напитки», — комментирует ситуацию адвокат.
Максим Калинов также отмечает, что у людей, совершающих аналогичные преступления, в телефонах или домашних компьютерах обычно находят порнографические материалы. У Михаила ничего такого обнаружено не было.
«Сейчас направлены обращения в 40 инстанций. Также направим кассационную и надзорную жалобы. Будем законными способами добавиться того, чтобы приговор был отменен», — подытожил Калинов.
Ранее «Наш город» писал о том, что автору расследований о Поле Де Женотье, дававшему показания по делу Бережного, предложили пройти освидетельствование. Журналиста, который настойчиво писал о возможной фальсификации обвинения против Бережного, хотели отправить на психиатрическую экспертизу.