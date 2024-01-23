В тюменском селе пьяная девушка расправилась с собственной матерью

Posted Сегодня, 07:45
Published Сегодня, 07:45
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Updated Сегодня, 07:47
В ту ночь 29-летняя девушка выпивала со своей матерью. В один момент между женщинами завязался конфликт. Тюменка толкнула свою мать на пол и принялась избивать ногами по голове. От полученных травм женщина скончалась.
По решению суда обвиняемая заключена под стражу, сообщили в СУ СК России по Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области пенсионер едва не убил свою знакомую. Пьяный мужчина ударил женщину ножом в грудь.