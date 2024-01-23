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В тюменском селе пьяная девушка убила собственную мать

В тюменском селе пьяная девушка расправилась с собственной матерью

23 января 2024, 07:45
Фото: 1MI

В тюменском селе пьяная девушка убила собственную мать

Жуткая трагедия произошла в ночь с 19 на 20 января в селе Омутинское. Семейное застолье внезапно переросло в жестокую расправу.
Сюжет
Суд

В ту ночь 29-летняя девушка выпивала со своей матерью. В один момент между женщинами завязался конфликт. Тюменка толкнула свою мать на пол и принялась избивать ногами по голове. От полученных травм женщина скончалась.

По решению суда обвиняемая заключена под стражу, сообщили в СУ СК России по Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюменской области пенсионер едва не убил свою знакомую. Пьяный мужчина ударил женщину ножом в грудь.

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#Общество#Происшествия#Тюменская область#Суд#Новости тюмени#Убийства#Приговор#Судебный приговор#Любовь Селезнева
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