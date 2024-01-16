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В Тюменской области осудили ульяновца, ударившего головой полицейского

В Тюменской области осудили ульяновца, ударившего головой полицейского

16 января 2024, 10:04
Фото: 1MI
В Тобольске состоялся суд на 29-летним жителем Ульяновской области. Мужчину признали виновным в оскорблении и применении насилия в отношении сотрудников полиции. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

В суде было доказано, что в ноябре 2022 года ульяновец напал на полицейского в состоянии алкогольного опьянения. Произошло это на железнодорожном вокзале Тобольска.

«Находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина в целях оказания сопротивления сотрудникам полиции нанес одному удар головой в лицо, а также оскорбил другого», — пояснили в ведомстве.

По приговору, осужденные проведет 6 месяцев 10 дней в колонии общего режима.

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#Общество#Ирина Швецова#Приговор#Судебный приговор#Насилие в отношении представителя власти
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