В Тюменской области осудили ульяновца, ударившего головой полицейского

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В суде было доказано, что в ноябре 2022 года ульяновец напал на полицейского в состоянии алкогольного опьянения. Произошло это на железнодорожном вокзале Тобольска.
«Находясь в состоянии алкогольного опьянения мужчина в целях оказания сопротивления сотрудникам полиции нанес одному удар головой в лицо, а также оскорбил другого», — пояснили в ведомстве.
По приговору, осужденные проведет 6 месяцев 10 дней в колонии общего режима.