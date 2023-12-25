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В Тюменской области иностранцы — наркоторговцы получили более 29 лет тюрьмы на троих

В Тюменской области иностранцы — наркоторговцы получили более 29 лет тюрьмы на троих

25 декабря 2023, 11:00
Фото: 1MI
Трое граждан иностранных государств получили сроки в Тюменской области за торговлю наркотиками. Двоим дали по 9 лет, одному — 11 лет колонии, сообщает прокуратура региона.

Все трое приехали в Сибирь из соседних государств. Свою незаконную торговлю запрещенными веществами они развернули на территории Тюменской и Курганской областей.

«В суде установлено, что в 2021 году обвиняемые в интернете вступили в организованную группу с неустановленным лицом и занялись сбытом наркотических средств. В Курганской области один из подсудимых забрал из тайника партию с героина, часть оставил у себя с целью последующего сбыта, остальное передал двум сообщникам для продажи в Тобольске», — пояснили в ведомстве.

Но уже через короткое время все трое были задержаны. Сотрудники полиции изъяли у них полкилограмма героина.

Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.

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