В Тюменской области иностранцы — наркоторговцы получили более 29 лет тюрьмы на троих

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
Все трое приехали в Сибирь из соседних государств. Свою незаконную торговлю запрещенными веществами они развернули на территории Тюменской и Курганской областей.
«В суде установлено, что в 2021 году обвиняемые в интернете вступили в организованную группу с неустановленным лицом и занялись сбытом наркотических средств. В Курганской области один из подсудимых забрал из тайника партию с героина, часть оставил у себя с целью последующего сбыта, остальное передал двум сообщникам для продажи в Тобольске», — пояснили в ведомстве.
Но уже через короткое время все трое были задержаны. Сотрудники полиции изъяли у них полкилограмма героина.
Отбывать наказание осужденные будут в колонии строгого режима.