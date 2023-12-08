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В Тюмени вынесли приговор наркодилеру из Кургана

Тюменский суд приговорил к колонии жителя Кургана за наркоторговлю

8 декабря 2023, 07:51
Фото: 1MI

В Тюмени вынесли приговор наркодилеру из Кургана

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор 25-летнему жителю Кургана. Молодой человек участвовал в преступной группировке, занимающейся распространением наркотиков.
Сюжет
Суд

Курганец признан виновным в покушении на сбыт наркотических веществ в крупном размере, совершенном группой лиц, а также в их хранении.

Суд установил, что молодой человек в период с мая по июль 2022 года был участником преступной группировки и распространял наркотики на территории Тюмени через тайники. В группировке он выполнял роль «склада-финансиста».

Деятельность группировки сотрудники полиции пресекли в июле 2022 года. Из незаконного оборота изъяли более 178 граммов вещества, содержащего мефедрон, а также более 82 граммов гашиша.

Суд приговорил курганца к семи годам лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени выросло число малолетних наркоманов. За употреблением наркотических веществ чаще всего замечают мальчиков.

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