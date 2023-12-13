Тюменец проведет молодость в тюрьме за наркоторговлю

Posted Сегодня, 05:34
Published Сегодня, 05:34
Modified Сегодня, 05:36
Updated Сегодня, 05:36
В присутствии понятых сотрудники полиции нашли и изъяли весы, пакетики и наркотические вещества. Экспертиза установила, что преступник хранил более 100 граммов гашиша.
Наркотики задержанный приобрел в интернете и планировал распространять их на территории Тюмени.
В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических веществ или их аналогов. Ему грозят до десяти лет тюрьмы. На данный момент он заключен под стражу.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменских суд вынес приговор жителю Кургана за наркоторговлю. Молодой человек был участником преступной группировки.