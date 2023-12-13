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Молодому тюменцу грозят 10 лет тюрьмы за наркоторговлю

Тюменец проведет молодость в тюрьме за наркоторговлю

13 декабря 2023, 05:34
Фото: 1MI

Молодому тюменцу грозят 10 лет тюрьмы за наркоторговлю

Полицейские нагрянули в арендованную квартиру к 25-летнему жителю Ишима. Его подозревают в незаконном обороте наркотиков.

В присутствии понятых сотрудники полиции нашли и изъяли весы, пакетики и наркотические вещества. Экспертиза установила, что преступник хранил более 100 граммов гашиша.

Наркотики задержанный приобрел в интернете и планировал распространять их на территории Тюмени.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических веществ или их аналогов. Ему грозят до десяти лет тюрьмы. На данный момент он заключен под стражу.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменских суд вынес приговор жителю Кургана за наркоторговлю. Молодой человек был участником преступной группировки.

Тюменцу грозят десять лет тюрьмы за неудавшуюся попытку продать наркотики
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