Импорт никуда не пропадал. Тюменский автодилер развеял миф об уходе зарубежных марок

Тюменский автодилер развеял миф об уходе зарубежных марок автомобилей

Многие сейчас полагают, что импортные автомобили в Россию уже не поставляют вовсе. Однако, как рассказал генеральный директор ХК «Дина» Иван Михайлов, это совсем не так. Более того, эксперт говорит о том, что и запчасти для импортных авто находятся в свободном доступе.