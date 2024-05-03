Импорт никуда не пропадал. Тюменский автодилер развеял миф об уходе зарубежных марок

Posted Сегодня, 09:50
Published Сегодня, 09:50
Modified Сегодня, 09:52
Updated Сегодня, 09:52
Иван Михайлов также отмечает, что в последнее время многие покупатели автомобилей в Тюмени стали полагать, что официально ушедшие из России марки автомобилей полностью завершили свою деятельность.
«Но это не просто не является правдой, но и, напротив, некоторые из них активно занимаются выводом на наш рынок новых моделей, ранее не представленных в модельном ряду. Например, дилерская сеть Mazda в настоящее время количественно не изменилась за 2 года, как и прежде обслуживая огромный парк автомобилей, проданных в РФ за почти 25 лет», — объясняет Михайлов.
Похожая ситуация наблюдается и с автомобилями марки Volkswagen. В конце прошлого года был сформирован модельный ряд из 7 новых моделей, ни одна из которых ранее не была представлена в модельном ряду до 2022 года.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что на покупку новых китайских автомобилей тюменские власти потратят 7 миллионов рублей. Приобретаться будут два автомобиля Haval — F7 и Dargo.