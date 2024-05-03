Оригинально и красиво! Делимся уникальными методами покраски яиц к Пасхе

Для варки можно использовать бутылку любого вина. Но учитывайте, что при варке красном вине, яйца обретут темно-бордовый цвет, изменить который будет уже нельзя. А белое или розовое вино подарит желанное сияние и блеск, но при этом можно будет добавить любой краситель, чтобы получить желаемый цвет и оттенок. Если вы используете белое вино, то вам хватит одной таблетки красителя на литр.