Оригинально и красиво! Делимся уникальными методами покраски яиц к Пасхе

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:10
Updated Сегодня, 09:10
Первый вариант отлично подойдет для приготовления праздничного стола вместе с детьми. Для оригинального окрашивания вам понадобятся салфетки, фломастеры, вода и уксус. Эти средства есть в каждом доме, где есть дети.
Пока вы отваривайте белые яйца, раздайте детям салфетки или же сами начните рисовать на ней разноцветные узоры фломастерами. Старайтесь избегать темных оттенков. Когда салфетка будет изрисовала, положите на нее остывшее яйцо и сверните его салфеткой в мешочек. После этого приготовьте в стакане воду с уксусом и тщательно размещайте. После этого поместите мешочек в стакан, задержите его ненадолго и выньте.
Если полученный результат кажется вам недостаточно ярким или где-то остались проплешины, то вы можете повторить процедуру. Чем больше салфеток отдадут краску яйцам, тем ярче и цветастей будет узор.
«У вас получится очень нежный и красивый пастельный узор. Я вас уверяю, все будут спрашивать, как вы это сделали. Мне такой способ очень нравится, так как получается красиво и детей можно занять. Два зайца — одним выстрелом», — говорит дизайнер.
Для блеска яйца можно натереть подсолнечным маслом. Так переходы цветов будут более мягкими, а оттенки — более яркими. Но помните, что дополнить узор можно тем же фломастером, нарисовав им желаемое прямо на скорлупе. Однако внимательно следите за тем, чтобы на яйце не было трещин.
Этот вариант для самых смелых, готовый идти к оригинальности любым путем. Процесс достаточно трудозатратный, однако результат поражает.
«Варка в вине создает уникальные цвета, усыпанные мелкими сияющими блестками. Это не описать словами, очень красиво, к тому же это тренд нынешнего года. Но будьте готовы, что аромат вина окутает всю квартиру», — предупреждает Короткова.
Для варки можно использовать бутылку любого вина. Но учитывайте, что при варке красном вине, яйца обретут темно-бордовый цвет, изменить который будет уже нельзя. А белое или розовое вино подарит желанное сияние и блеск, но при этом можно будет добавить любой краситель, чтобы получить желаемый цвет и оттенок. Если вы используете белое вино, то вам хватит одной таблетки красителя на литр.
В кастрюлю необходимо вылить вино так, чтобы оно закрывало белые яйца полностью. Не переживайте, при варке алкоголь испаряется, поэтому на вкус такой способ окрашивания никак не повлияет.
Состав необходимо довести до кипения и варить около 10-12 минут. Однако не спешите доставать яйца сразу. В кастрюле их стоить оставить на длительный срок, в идеале — на ночь. Кастрюлю можно закрыть крышкой.
Уже утром вы можете аккуратно достать яйца из вина и дать им просохнуть. Если вы все сделали верно, то на скорлупе появится мерцающий блеск, его особенно хорошо видно на свету или при вспышке.
В этом случае вы сможете проявить фантазию во всей ее красе. Вам понадобятся:
Вы можете, как перенести узор с салфетки на яйцо полностью, так и вырезать из узора необходимые или понравившиеся элементы. Можно даже совместить обе техники.
Делается все очень просто, вам нужно отделить рисунок от нижнего слоя салфетки, приложить его к яйцу в том месте, где вы хотели бы его закрепить и сверху промазать тонким слоем белка. Оставьте яйцо сохнуть и все будет готово! Узор плотно закрепится на скорлупе.
«Мне этот метод нравится тем, что не нужно возиться с красящими элементами. Получается очень нежно, такие яйца хочется разглядывать», — говорит дизайнер.
Вы можете выбрать для себя любой из способов, который придется вам по душе! Помните, что раскрасить яйца можно даже обычными красками, если они не проникнуть к белку. А потому не бойтесь экспериментов и пробуйте новое!