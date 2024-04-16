Пасха 2024: когда праздновать, что нельзя делать и зачем красить яйца?

С учетом метода расчета даты главного христианского праздника, в этом году Пасха в России будет отмечаться 5 мая. Примечательно, что в прошлом году Пасху отмечали 16-го апреля. празднования определяется по определенной системе, дата праздника может отличаться, однако он всегда будет выпадать на воскресенье. Этот день выбран из-за того, что в Библии указано, что распят Иисус Христос был в пятницу, в субботу он находился во гробе, а в воскресение Воскрес. Именно поэтому отмечающие в день Пасхи лета говорят друг другу «Христос Воскрес», ожидая ответа — «Воистину Воскрес».