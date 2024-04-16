Пасха 2024: когда праздновать, что нельзя делать и зачем красить яйца?

Posted Сегодня, 14:13
Published Сегодня, 14:13
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Пасха — это праздник, отмечаемый христианами, связанный с Воскресением Иисуса Христа. Этот день является центром всей библейской истории и основой всего христианского учения. Дата этого события исчисляется по лунному календарю, а потому иногда этот день празднуют в середине или конце апреля, а иногда — в начале мая. Также к празднованию Пасхи заканчивается Великий пост, который запрещал христианам употреблять пищу животного происхождения. Мы расскажем вам, когда Пасха.
Многие в этом году задаются вопросами: когда Пасха в 2024 году в России, какого числа Пасха и в чем суть Пасхи?
С учетом метода расчета даты главного христианского праздника, в этом году Пасха в России будет отмечаться 5 мая. Примечательно, что в прошлом году Пасху отмечали 16-го апреля. празднования определяется по определенной системе, дата праздника может отличаться, однако он всегда будет выпадать на воскресенье. Этот день выбран из-за того, что в Библии указано, что распят Иисус Христос был в пятницу, в субботу он находился во гробе, а в воскресение Воскрес. Именно поэтому отмечающие в день Пасхи лета говорят друг другу «Христос Воскрес», ожидая ответа — «Воистину Воскрес».
Исторически решение о праздновании Пасхи было принято на I Вселенском Соборе в Никее в 325 году. Было разработано правило, согласно которому, днем празднования Пасхи является первое воскресенье после первого весеннего полнолуния.
Первым полнолунием считают то, что следует за днем весеннего равноденствия, у этого события строго утвержденная дата — 20 марта.
Как уже отмечалось, празднование Пасхи связано со днем Воскресения Иисуса Христа. Название праздника выбрано не случайно, слово «пасха» переводится с еврейского, как «смерть прошла мимо».
Служители церкви отмечают, что важнее всего в день Пасхи совершать добрые дела, проявляя милосердие и сострадание. А потому следует день посвятить благотворительности, не стоит проходить мимо страждущих и протягивающих руку для получения помощи.
Традиционно христиане пекут или покупают творожные Пасхи и сладкие Куличи. На Пасху принято христосоваться, приветствуя друг друга словами «Христос Воскрес!». В ответ на это нужно ответить: «Во истину воскрес!». Также при поздравлении люди трижды целуются и обмениваются крашеными куриными яйцами, а позже бьются ими, устраивая состязания — считается, что этот обычай символизирует победу жизни над смертью.
В былые времена на улицах устраивали шумные народные гуляния с песнями, танцами и хороводам. Однако встречать праздник стоит на богослужении в церкви, оно начинается в субботу вечером и длится всю ночь. Только после этого можно собраться за столом и начать гуляния.
Помимо приветствие, в котором упоминается Воскресение Христа, в Пасху принято появляться доброту и милосердие. Пасха неспроста у православных зовется «Светлой», в этот праздник традиционно открывается доступ для всех желающих к церковным колоколам.
Куличи, Пасхи и яйца, которые подаются к праздничному столу, освящаются в церкви. Как правило, это делают в субботу — накануне праздника.
В Пасху запрещено ругаться и сеять разруху. Предания гласят, что этот день должен быть наполнен добротой и светом. Христианам нужно проявлять лучше свои качества и не отказывать нуждающимся в помощи.
Традиционный цвет для пасхальных яиц — красный. Обычно нужного оттенка добиваются при варке яиц вместе с луковой шелухой. Однако сейчас распространены окрашивания в разные цвета и прочие украшения.
Традиция красить яйца возникла от одного из преданий о Марии Магдалине. История гласит, что святая пришла к римскому императору Тиберию и принесла ему в дар яйцо, сообщив о том, что Иисус Христос воскрес. Однако император этим словам не поверил, после чего он заметил, как яйцо окрасилось в красный в ответ на его неверие.