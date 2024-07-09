Личный опыт

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Июль
Потраченных денег жаль! Туристы из Москвы рассказали, чем их разочаровала Тюмень
9 июля, 08:58
Июнь
Пытка адским пеклом! Крик души тюменки о невыносимости городской жизни в жару
5 июня, 07:11
«Детский ор и рэп из Жигуля»: каково жить в одном из самых шумных районов Тюмени?
3 июня, 07:45
Март
5 вещей, которые бесят таксиста: тюменский водитель честно рассказал о своей работе
22 марта, 08:52
«Общество изменилось»: тюменский курьер поделился откровениями о работе
7 марта, 08:19
Сентябрь 2023
«Санаторий лучше Турции»: секреты отдыха в «бабушкиной» среде от первого лица
1 сентября 2023, 01:00
Июль 2023
«Мистика или психология»: почему тюменцы готовы отдавать деньги тарологам
25 июля 2023, 06:54

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