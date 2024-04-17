Вербное воскресенье 2024: какого числа, суть, обычаи и история праздника

Сейчас в этот день принято, в память об этом событии, приносить домой ветви вербы, которые в России заменяют пальмовые. Этот день для христиан особенно светлый, он наполнен благодетельной атмосферой. В этот день нужно посвятись себя благостным мыслям и добродетели. Также считается, что ветвями вербы можно излечить болезни, коснувшись ими больного человека, однако это лишь народное поверье. Также в деревнях вербу часто скармливали домашнему скоту, чтобы вылечить животных и улучшить их самочувствие, от чего зависел надой и другие сельскохозяйственные показатели.