Знакомства онлайн — это ад! Тюменка рассказал о самых неудачных свиданиях

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
Долгушина подозревала, что многие в интернете могут ее обманывать, но она наивно полагала, что указывать неверный возраст — привычка женщин, а не мужчин. Дважды из-за этого ей пришлось обжечься.
Один из мужчин, проявивший в приложении для знакомств внимание к девушке, представился бизнесменом Виктором, которому 31 год. В переписке он казался достаточно образованным и внимательным, но очень долго не приглашал Валерию на личную встречу.
«Отвечал он долго и говорил, что очень занят. Я уже поставила ему ультиматум, потому что не хотела растягивать вот это все. Он согласился. Договорились встретиться в Гилевке. Девочки, как я удивилась, когда его увидела. Ему лет 50! И никакой он не бизнесмен, работает курьером. Еще и жена у него есть. Как я это выяснила? Спросила напрямую. Когда вас обманывают — не нужно стесняться задавать прямые и жесткие вопросы», — рассказывает тюменка.
Другой парень писал, что его зовут Дмитрий и ему 24 года. В переписке он проявил себя безумным романтиком, делал бесчисленные комплименты и сразу стал говорить о любви.
«Ну вы уже поняли, что и тут не все чисто. Пробила его по соцсетям и нашла, что ему 19 лет. Нашла также, что у него долги есть и заблокировала благополучно. Кошмар какой-то», — говорит Валерия.
Однако были и среди новых знакомых девушки мужчины, которые не стали обманывать ее в анкете. Они, как говорит Валерия, вешали лапшу на уши в личной переписке.
«Вот он пишет мне, что хочет семью, что ко всему готов и лет ему уже под тридцать как бы. Ты соглашаешься с ним пойти встретиться и он тебя вечером уже тянет в койку. Таких очень много. Причем самые опасные среди них — с машинами», — предупреждает девушка.
Один из ухажеров, после ужина в кафе, предложил подвезти спутницу домой. Валерии такой жест был приятен, ведь ее не позвали смотреть фильм или пить чай, проще говоря не выразили открытого намека на интим. Однако до подъезда кавалер везти девушку не стал. Он остановился на парковке не подалеку и стал пристально смотреть на даму.
«Я не понимала, что ему надо. А он так головой кивает и вниз глазами показывает. Я думаю, ну, нет, хороший же парень был. Потом он вообще напрямую у меня спросил, не сделаю ли я ему приятно за такой вечер. Ну я как вылетела из машины, благо дверь знала, как открыть», — вспоминает Валерия.
Пугали также мужчины, вызывавшиеся проводить даму до подъезда. Однако просто так уходить они не хотели. Просились зайти в туалет или попить воды, а потом не хотели уходить. Однако одно упоминание полиции помогало мужчинам скоропостижно скрыться в закате.
В целом, как говорит, Долгушина, знакомства в интернете помогли ей разочароваться в мужчинах вовсе. Главную роль в этом сыграли кандидаты в содержанки, эти тюменцы сразу говорили, что им нужна финансовая поддержка от Валерии.
«У меня хорошая работа и я активно развиваюсь в своей специальности. Могу сказать, что во многом я — карьеристка. Но я в таком шоке от того, что мужики в 30 лет говорят, что еще „ищут себя“ или вообще не созданы для тяжелой работы», — рассказывает тюменка.
Некоторые прямо просили у Валерии денег на еду или развлечения. некоторые обещал вернуть позже, а кто-то говорил, что платить за мужчину в современном мире — это нормально. Сама Валерия относится к типу женщин, которые не ищут себе богатого мужчину, но такое принять девушка была не готова.
«Мы с одним встретились, он у меня спрашивает, хочу ли я кофе, я соглашаюсь. Заходим в кофейню — он заказывает себе и мне кофе и отходит! Оставляя меня перед кассой. Ладно бы пополам платили, но тут все на меня скинуть. Я в шоке была — развернулась и ушла», — говорит Долгушина.
Однако девушка продолжает искать своего суженного в интернете, она все же верит, что, пройдя эти круги ада, сможет найти достойного мужчину.