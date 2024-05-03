Знакомства онлайн — это ад! Тюменка рассказал о самых неудачных свиданиях

Один из ухажеров, после ужина в кафе, предложил подвезти спутницу домой. Валерии такой жест был приятен, ведь ее не позвали смотреть фильм или пить чай, проще говоря не выразили открытого намека на интим. Однако до подъезда кавалер везти девушку не стал. Он остановился на парковке не подалеку и стал пристально смотреть на даму.