«Не понимаете, это другое»: как тюменские мужчины и женщины видят первое свидание?

Posted Сегодня, 06:54
Published Сегодня, 06:54
Modified Сегодня, 06:56
Updated Сегодня, 06:56
В разнице восприятия первого свидания мужчинами и женщинами разобрался телеканал «Саратов 24».
По словам сексолога Марины Гринвальд, как правило, к первому свиданию женщины подготавливаются тщательно: продумывают образ, готовят намеки и рассказ о себе, составляют список вопросов и представляют, какое будущее их ждет, если свидание перерастет в серьезные отношения.
Мужчины же особо не заботятся о своем внешнем виде и зачастую ходят на свидания в повседневной одежде. Мало того, далеко не все мужчины будут бриться перед первой встречей с девушкой.
Вопросы они также не продумывают, но для них свидание — это возможность прочувствовать уровень комфорта с новой знакомой и поразмышлять о повторной встрече.
Мужчины сдержанны и рациональны, их действия зависят от ощущения себя рядом с той или иной женщиной. Большая часть мужчин не воспринимает свидание как стрессовую ситуацию.
Для женщин первое свидание — это всегда волнительно. Они готовы к тому, что мужчина может оказаться «тем самым», поэтому на любой сценарий у них готов план действий.
В 2014 году было проведено исследование, которое показало, что женщины действительно более эмоциональны и умеют считывать настроение и намерения по мимике и интонации. Другое исследование, проведенное в 2022 году, показало, что мужчины лучше отстаивают личные границы, практичны и более стрессоустойчивы.
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