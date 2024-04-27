«Не понимаете, это другое»: как тюменские мужчины и женщины видят первое свидание?

В 2014 году было проведено исследование, которое показало, что женщины действительно более эмоциональны и умеют считывать настроение и намерения по мимике и интонации. Другое исследование, проведенное в 2022 году, показало, что мужчины лучше отстаивают личные границы, практичны и более стрессоустойчивы.