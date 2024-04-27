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Posted Сегодня, 06:54

Published Сегодня, 06:54

Modified Сегодня, 06:56

Updated Сегодня, 06:56

Сексолог рассказала, как мужчины и женщины видят первое свидание

«Не понимаете, это другое»: как тюменские мужчины и женщины видят первое свидание?

27 апреля 2024, 06:54
Фото: Изображение Midjourney

Сексолог рассказала, как мужчины и женщины видят первое свидание

Первое свидание мужчинами и женщинами воспринимается по-разному. Например, для подавляющего большинства мужчин свидание не является стрессовой ситуацией.

В разнице восприятия первого свидания мужчинами и женщинами разобрался телеканал «Саратов 24».

Что означает свидание для мужчин и женщин?

По словам сексолога Марины Гринвальд, как правило, к первому свиданию женщины подготавливаются тщательно: продумывают образ, готовят намеки и рассказ о себе, составляют список вопросов и представляют, какое будущее их ждет, если свидание перерастет в серьезные отношения.

Мужчины же особо не заботятся о своем внешнем виде и зачастую ходят на свидания в повседневной одежде. Мало того, далеко не все мужчины будут бриться перед первой встречей с девушкой.

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Вопросы они также не продумывают, но для них свидание — это возможность прочувствовать уровень комфорта с новой знакомой и поразмышлять о повторной встрече.

Какие выводы?

Мужчины сдержанны и рациональны, их действия зависят от ощущения себя рядом с той или иной женщиной. Большая часть мужчин не воспринимает свидание как стрессовую ситуацию.

Для женщин первое свидание — это всегда волнительно. Они готовы к тому, что мужчина может оказаться «тем самым», поэтому на любой сценарий у них готов план действий.

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В 2014 году было проведено исследование, которое показало, что женщины действительно более эмоциональны и умеют считывать настроение и намерения по мимике и интонации. Другое исследование, проведенное в 2022 году, показало, что мужчины лучше отстаивают личные границы, практичны и более стрессоустойчивы.

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