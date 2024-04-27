На главу ХМАО завели дело из-за дискредитации ВС РФ. Тюменец добивался этого полгода

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Накануне дело поступило в Нижневартовский городской суд. Информация об этом указана на сайте суда. Привлечь к ответственности Наталью Комарову за ее высказывание про СВО требовал ранее тюменский общественник Юрий Рябцев. Еще осенью 2023 года активист обвинил главу Югры в дискредитации российской армии.
Причиной тому стало заявление губернатора на встрече с жителями Нижневартовска в октября прошлого года о том, что «власти не были готовы к СВО». Такой ответ прозвучал на вопрос супруги участника спецоперации об обеспечении бойцов снаряжением.
«В данном случае мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, какие-то нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать», — сообщила тогда Наталья Комарова.
Рябцев направил заявления в прокуратуру и МВД Югры. В конце ноября 2023 года тюменский общественник получил ответ, что ведется проверка по данному факту.
26 апреля 2024 года дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ Статья 20.3.3 часть 1 поступило в суд. Санкции статьи предусматривают штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей для должностных лиц.
Ранее «Наш Город» писал, что уроженца Тобольска, известного футболиста и блогера Евгения Савина объявили в федеральный розыск. Основанием для розыска является статья Уголовного кодекса. Ранее в отношении Савина проводились из-за дискредитирующих высказывания о российской армии.