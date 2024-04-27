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Главу ХМАО Комарову могут привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ

На главу ХМАО завели дело из-за дискредитации ВС РФ. Тюменец добивался этого полгода

27 апреля 2024, 06:30
Фото: nashgorod.ru

Главу ХМАО Комарову могут привлечь к ответственности за дискредитацию ВС РФ

На губернатора Ханты-Мансийского автономного округа Наталью Комарову завели дело по статье КоАП «Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов РФ и ее граждан».
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Суд

Накануне дело поступило в Нижневартовский городской суд. Информация об этом указана на сайте суда. Привлечь к ответственности Наталью Комарову за ее высказывание про СВО требовал ранее тюменский общественник Юрий Рябцев. Еще осенью 2023 года активист обвинил главу Югры в дискредитации российской армии.

Причиной тому стало заявление губернатора на встрече с жителями Нижневартовска в октября прошлого года о том, что «власти не были готовы к СВО». Такой ответ прозвучал на вопрос супруги участника спецоперации об обеспечении бойцов снаряжением.

«В данном случае мы всем миром не готовились к этой войне, она нам не нужна. Мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то несостыковки, какие-то нерешенные вопросы, безусловно, будут присутствовать», — сообщила тогда Наталья Комарова.
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Рябцев направил заявления в прокуратуру и МВД Югры. В конце ноября 2023 года тюменский общественник получил ответ, что ведется проверка по данному факту.

26 апреля 2024 года дело об административном правонарушении по статье КоАП РФ Статья 20.3.3 часть 1 поступило в суд. Санкции статьи предусматривают штраф в размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей для должностных лиц.

Ранее «Наш Город» писал, что уроженца Тобольска, известного футболиста и блогера Евгения Савина объявили в федеральный розыск. Основанием для розыска является статья Уголовного кодекса. Ранее в отношении Савина проводились из-за дискредитирующих высказывания о российской армии.

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