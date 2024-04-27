«Сама согласилась»: тюменца отправили в колонию за секс с 13-летней девочкой

Posted Сегодня, 06:14
Published Сегодня, 06:14
Modified Сегодня, 06:16
Updated Сегодня, 06:16
Суд установил, что 27-летний житель Исетского района вступил в интимную связь с 13-летней девочкой с ее согласия. Об их отношениях мама потерпевшей узнала из переписки, которую увидела в социальных сетях дочери.
Мужчина признал вину и выплатил девочке 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. По решению суда он отправился в колонию общего режима на три года, а также выплатил пострадавшей еще 350 тысяч рублей по иску прокурора.
Ранее «Наш город» писал, что жительница Тюменской области обвинила своего знакомого в изнасиловании. Таким образом она захотела отомстить ему за то, что он не обращал на нее внимания.