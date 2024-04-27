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Updated Сегодня, 06:16

Мужчину из Тюменской области отправили в колонию за секс с 13-летней девочкой

«Сама согласилась»: тюменца отправили в колонию за секс с 13-летней девочкой

27 апреля 2024, 06:14
Фото: Изображение Midjourney

Мужчину из Тюменской области отправили в колонию за секс с 13-летней девочкой

Мужчина знал о возрасте потерпевшей. Дело дошло до суда после того, как об их отношениях узнала мама девочки.

Суд установил, что 27-летний житель Исетского района вступил в интимную связь с 13-летней девочкой с ее согласия. Об их отношениях мама потерпевшей узнала из переписки, которую увидела в социальных сетях дочери.

Мужчина признал вину и выплатил девочке 150 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. По решению суда он отправился в колонию общего режима на три года, а также выплатил пострадавшей еще 350 тысяч рублей по иску прокурора.

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Ранее «Наш город» писал, что жительница Тюменской области обвинила своего знакомого в изнасиловании. Таким образом она захотела отомстить ему за то, что он не обращал на нее внимания.

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#Любовь Селезнева#Общество#Происшествия#Тюменская область#Пострадавшие#Приговор#Педофилия#Изнасилования
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