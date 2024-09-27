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Мужчины

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2024
«Ваш муж тут бывает»: сотрудница тюменского мужского спа-салона рассказала о клиентах
27 сентября, 07:08
Пиво — враг потенции. Врач рассказал о влиянии алкоголя на мужское здоровье тюменцев
19 июля, 08:27
Самые частые причины смерти мужчин и женщин назвали в Тюмени
Мужчины часто умирают от внешних причин, женщины — от нервов. У обоих полов главная причина смерти — проблемы с сердцем.
16 июля, 03:16
«Риск импотенции»: психолог рассказала, почему мужчинам нельзя брать «женские» деньги
22 февраля, 08:28
«Меркантильные — лесом»: тюменцы рассказали, сколько готовы тратить на женщину
16 февраля, 09:17
В Тюменской области школьники на глазах у учителей избили восьмиклассника. Видео
В Тюменской области школьники толпой избили восьмиклассника. Инцидент произошел 5 февраля в селе Уктуз Бердюжского района.
9 февраля, 14:45
В Тюмени задержали мужчин, жестоко избивших подростков из-за шапки. Видео
В Тюмени задержали двоих мужчин, подозреваемых в избиении трех подростков. Как передает МВД Медиа, правоохранители провели оперативно-розыскные мероприятия.
9 февраля, 12:44
2023
57% vs 43%: в России мужчины совершают благотворительные переводы чаще женщин
23 октября 2023, 12:53
Четверг оказался самым популярным днем для покупки квартир
26 сентября 2023, 09:50
В Депздраве назвали самые распространённые причины смерти среди мужчин
Представители мужского пола чаще всего умирают в возрасте 40 — 60 лет по причине заболеваний системы кровообращения. Об этом сообщили специалисты областного Департамента здравоохранения.
26 марта 2023, 16:59
2022
Честность. Участники драки у тюменского бара пытаются найти еще одного гостя заведения
В ночь с 18 на 19 ноября у клуба/бара «Флорида» между двумя мужчинами завязалась драка. Сегодня они оба ищут еще одного человека, который в тот день был в этом заведении. Они хотят вернуть ему обещанные деньги за сломанное зеркало заднего вида.
20 ноября 2022, 14:23
В Тюмени мужчинам звонят на телефон роботы и приглашают в военкомат
25 октября 2022, 10:58

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